Irányíthatatlan rakéta közeledik: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést, bárhol becsapódhat

Az előrejelzések szerint

az irányítathatatlanná vált objektum egy kínai gyártmányú, Dzsucsüe–3 típusú, kétfokozatú, közepes teherbírású hordozórakéta második fokozata, amelyhez egy tesztrakomány is csatlakozik.

Update: obj. 66877 ZQ-3 R/B decay prediction: January 30, 2026 UTC 12:15 ± 4hThis 12-ton Chinese rocket, if confirmed to be uncontrollable, represents a significant risk of ground impacts. Due to its 57° inclination, it flies over all densely populated areas of the planet. pic.twitter.com/jnSfvsWYaJ https://t.co/jnSfvsWYaJ — Joseph Remis (@jremis) January 30, 2026

Az EU SST január 29-én éjjel közzétett számításai alapján a rakétafokozat várhatóan magyar idő szerint január 30-án, 10:00 óra körül lép be a Föld légkörébe. A fenti térkép a becsült visszatérési időszakra vonatkozó, várható röppályát ábrázolja.

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal szerint a rakétafokozat jelenleg egyre alacsonyabb pályára süllyedve kering a bolygó körül.

Bár kicsi az esély, hogy pont Európa felett lépjen a légkörbe a rakétafokozat, arra pedig még kevesebb, hogy túl is éljék a roncsdarabok a visszatérést, az európai léginavigációs szolgáltatók mégis figyelmeztetést (NOTAM) adtak ki a pilótáknak.

A Hungarocontrol értesítette a légijármű-üzemeltetőket a rakétafokozat irányítatlan visszatéréséről, amely potenciális veszélyt okozhat hazánk légterében is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images