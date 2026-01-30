  • Megjelenítés
Irányíthatatlan rakéta közeledik: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést, bárhol becsapódhat
Irányíthatatlan rakéta közeledik: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést, bárhol becsapódhat

Az EU Űrmegfigyelési és Nyomkövető Szolgálata (EU SST) január 29-én közölte, hogy egy ZQ–3 R/B jelű rakétafokozat várhatóan irányítás nélkül tér vissza a Föld atmoszférájába ma délelőtt. Az azonban egyelőre nem ismert, pontosan hol lép be a bolygó légterébe - írta meg az Orbital Today. Bár kicsi az esély, hogy Európa felett fog visszatérni, a magyar légiforgalmi irányítás, a Hungarocontrol értesítette a magyar légijármű-üzemeltetőket is, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az objektum pályájára.

Az előrejelzések szerint

az irányítathatatlanná vált objektum egy kínai gyártmányú, Dzsucsüe–3 típusú, kétfokozatú, közepes teherbírású hordozórakéta második fokozata, amelyhez egy tesztrakomány is csatlakozik.

Az EU SST január 29-én éjjel közzétett számításai alapján a rakétafokozat várhatóan magyar idő szerint január 30-án, 10:00 óra körül lép be a Föld légkörébe. A fenti térkép a becsült visszatérési időszakra vonatkozó, várható röppályát ábrázolja.

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal szerint a rakétafokozat jelenleg egyre alacsonyabb pályára süllyedve kering a bolygó körül.

Bár kicsi az esély, hogy pont Európa felett lépjen a légkörbe a rakétafokozat, arra pedig még kevesebb, hogy túl is éljék a roncsdarabok a visszatérést, az európai léginavigációs szolgáltatók mégis figyelmeztetést (NOTAM) adtak ki a pilótáknak.

A Hungarocontrol értesítette a légijármű-üzemeltetőket a rakétafokozat irányítatlan visszatéréséről, amely potenciális veszélyt okozhat hazánk légterében is.

