Kiderült: a legnagyobb titokban az Egyesült Államok bevetette az RQ-170 Sentinel szuperdrónt

James Taiclet a vállalat csütörtöki eredménybeszámolóján közölte, hogy az RQ-170 Sentinel lopakodó drónok is részt vettek a január 3-án végrehajtott Abszolút Elszántság hadműveletben.

A Lockheed Martin termékei ismét kulcsszerepet játszottak az amerikai hadsereg legösszetettebb bevetésein. A közelmúltbeli Abszolút Elszántság műveletben F–35-ös és F–22-es vadászgépek, RQ-170 Sentinel lopakodó drónok, valamint Sikorsky Black Hawk helikopterek támogatták a küldetés sikerét, miközben katonáink épségben hazatérhettek

– mondta Taiclet.

Dan Caine vezérkari főnök a művelet napján tartott sajtótájékoztatóján elárulta, hogy mintegy húsz támaszpontról körülbelül 150 repülőgép vett részt a bevetésben, köztük felderítő eszközök is. A lopakodó drónokat azonban nem nevezte meg konkrétan. A művelet után a közösségi médiában olyan videófelvételek jelentek meg, amelyeken két, Puerto Ricóban leszálló RQ-170-es látható.

VERY RARE: Footage shows a U.S. RQ-170 stealth drone returning to Puerto Rico after reportedly supporting last night’s U.S. strikes on Venezuela.The RQ-170 Sentinel is a stealthy, high-altitude unmanned aerial vehicle developed by Lockheed Martin's Skunk Works. pic.twitter.com/R2qQI3TyvK https://t.co/R2qQI3TyvK — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

A vezérigazgató bejelentése legalább fél évtized után először erősítette meg hivatalosan a típus bevetését. Mark Gunzinger, a Mitchell Intézet igazgatója meglepőnek tartotta a nyilvánosságra hozatalt, bár feltételezi, hogy azt előzetesen egyeztették a hadsereggel. A venezuelai akció a drón egyik legjelentősebb ismert küldetése azóta, hogy 2011-ben állítólag Oszama bin Laden megfigyelésére használták. Ugyanabban az évben

Irán elfogott egy RQ-170-est, amely később a Sahed drónok mintájául szolgált.

A Lockheed titkos Skunk Works fejlesztőrészlege által megalkotott drónt először a 2000-es évek végén észlelték Afganisztánban, ahol a "kandahári szörny" becenevet kapta. Bár pontos képességeit a hadsereg nem hozta nyilvánosságra, a légierő tájékoztatása szerint a típust célpontok lokalizálására használják felderítési feladatok során. Gunzinger hangsúlyozta, hogy az RQ-170 technológiájának titokban tartása létfontosságú, és szerencsésnek nevezte, hogy a mostani bejelentés nem tartalmazott konkrét, a képességekre vonatkozó részleteket.

A cjmlapkép illusztráció, azon az iráni Sahed-171-es drón látható, amit az amerikai RQ-170 Sentinel drón alapján fejlesztettek ki, a formaterv rendkívül hasonló. Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images