Kiderült, melyik az orosz-ukrán háború legjobb fegyvere - Meglepő eredmény született

A 2024-es eredmények alapján a Baba Yaga drónok több kulcsfontosságú kategóriában is az élre kerültek, miközben a hivatalos adatok szerint több, mint 2,5 millió bevetést hajtottak végre.
A lista szerint az első helyre került a
- leghatékonyabb csapásmérő rendszer;
- a legtöbb veszteséget okozó rendszer;
- a legtöbb csapást mérő rendszer (kvadrokopterek) körében is.
A drónt 2023 tavaszán vették hivatalosan hadrendbe, azóta folyamatosan szállítják az ukrán fegyveres erőknek. A hatrotoros szerkezet akár 15 kilogrammnyi hasznos terhet is képes szállítani, jelenlegi hatótávolsága pedig 35–40 kilométer.
Az elektronikus hadviselési rendszerekkel szembeni magas ellenállóképességének, valamint kétspektrumú kamerájának köszönhetően a VAMPIRE éjjel-nappal bevethető. A drónt előretolt állások, megerősített védelmi pontok, járművek és élőerő ellen vetik be. Emellett távoli aknatelepítésre és logisztikai feladatokra is használják: vizet, élelmiszert, orvosi felszerelést és más létfontosságú eszközöket szállítanak vele.
A harcoló egységektől érkező folyamatos visszajelzések szintén kulcsszerepet játszottak a fejlesztések irányának meghatározásában.
2025-ben a Baba Jaga több száz módosításon esett át, részben építve a harcoló egységektől érkező folyamatos visszajelzésekre. Mára már megjelent a harmadik generációs változat, valamint a VAMPIRE-K is. Az Ukrajnában gyártott alkatrészek aránya mára megközelíti a 100 százalékot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
