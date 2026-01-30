  • Megjelenítés
Kiderült, melyik az orosz-ukrán háború legjobb fegyvere - Meglepő eredmény született
Kiderült, melyik az orosz-ukrán háború legjobb fegyvere - Meglepő eredmény született

A "Baba Yaga" becenéven ismert VAMPIRE bombázó drón bizonyult 2025-ben a harctér leghatékonyabb csapásmérő rendszerének, derült ki az Army of Drones: Bonus kormányzati program adataiból, amelyeket a SkyFall hozott nyilvánosságra - jelentette a militarnyi.com.

A 2024-es eredmények alapján a Baba Yaga drónok több kulcsfontosságú kategóriában is az élre kerültek, miközben a hivatalos adatok szerint több, mint 2,5 millió bevetést hajtottak végre.

  • leghatékonyabb csapásmérő rendszer;
  • a legtöbb veszteséget okozó rendszer;
  • a legtöbb csapást mérő rendszer (kvadrokopterek) körében is.

A drónt 2023 tavaszán vették hivatalosan hadrendbe, azóta folyamatosan szállítják az ukrán fegyveres erőknek. A hatrotoros szerkezet akár 15 kilogrammnyi hasznos terhet is képes szállítani, jelenlegi hatótávolsága pedig 35–40 kilométer.

Az elektronikus hadviselési rendszerekkel szembeni magas ellenállóképességének, valamint kétspektrumú kamerájának köszönhetően a VAMPIRE éjjel-nappal bevethető. A drónt előretolt állások, megerősített védelmi pontok, járművek és élőerő ellen vetik be. Emellett távoli aknatelepítésre és logisztikai feladatokra is használják: vizet, élelmiszert, orvosi felszerelést és más létfontosságú eszközöket szállítanak vele.

A harcoló egységektől érkező folyamatos visszajelzések szintén kulcsszerepet játszottak a fejlesztések irányának meghatározásában.

2025-ben a Baba Jaga több száz módosításon esett át, részben építve a harcoló egységektől érkező folyamatos visszajelzésekre. Mára már megjelent a harmadik generációs változat, valamint a VAMPIRE-K is. Az Ukrajnában gyártott alkatrészek aránya mára megközelíti a 100 százalékot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

