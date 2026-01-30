  • Megjelenítés
Kimondta Moszkva: vannak, akik szerint már elkerülhetetlen a háború Oroszország és Európa közt - Megindult a készülődés
Globál

Kimondta Moszkva: vannak, akik szerint már elkerülhetetlen a háború Oroszország és Európa közt - Megindult a készülődés

Portfolio
Még ha vége is lesz az ukrajnai háborúnak, az Európai Unió hosszabb távon is fenyegetésként érzékeli majd Oroszországot, sokan úgy gondolják az EU döntéshozói közt, hogy a háború elkerülhetetlen – jelentette ki Alekszander Gruskó orosz külügyminiszter-helyettes.

Ha közelről megfigyeljük az EU és NATO stratégiai doktrínáit és döntéseit, kijelenthetjük, hogy a társadalmat, gazdaságot, hadsereget és infrastruktúrát egy állításuk szerint elkerülhetetlen katonai összecsapásra készítik fel Oroszországgal”

– állítja az orosz politikus a TASZSZ cikke szerint.

Úgy látja, az EU és a NATO egyre ellenségesebb Oroszországgal, annyi változott csak, hogy

Moszkvát nem rövidtávú kockázatként, hanem hosszútávú stratégiai fenyegetésként értékelik.

Még több Globál

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Mélyrepülésben Donald Trump: a szakadék szélén egyensúlyozik az elnök – Ez lehet a kegyelemdöfés

Váratlanul a feszült térségben bukkantak fel az európai atomhatalom vadászgépei, ez egy pusztító háború közeledésére utal

Értelmezésük szerint Oroszország mindig is veszély lesz, az ukrajnai ügy rendezése után is”

– állítja Gruskó.

Orosz politikusok rendszeresen fenyegetik pusztító támadással, invázióval, atomcsapással a NATO különféle tagállamait.

Kapcsolódó cikkünk

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Címlapkép: Mil.ru

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atombombát építene Európa legerősebb hadserege
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility