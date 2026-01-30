Még ha vége is lesz az ukrajnai háborúnak, az Európai Unió hosszabb távon is fenyegetésként érzékeli majd Oroszországot, sokan úgy gondolják az EU döntéshozói közt, hogy a háború elkerülhetetlen – jelentette ki Alekszander Gruskó orosz külügyminiszter-helyettes.

Ha közelről megfigyeljük az EU és NATO stratégiai doktrínáit és döntéseit, kijelenthetjük, hogy a társadalmat, gazdaságot, hadsereget és infrastruktúrát egy állításuk szerint elkerülhetetlen katonai összecsapásra készítik fel Oroszországgal”

– állítja az orosz politikus a TASZSZ cikke szerint.

Úgy látja, az EU és a NATO egyre ellenségesebb Oroszországgal, annyi változott csak, hogy

Moszkvát nem rövidtávú kockázatként, hanem hosszútávú stratégiai fenyegetésként értékelik.

Értelmezésük szerint Oroszország mindig is veszély lesz, az ukrajnai ügy rendezése után is”

– állítja Gruskó.

Orosz politikusok rendszeresen fenyegetik pusztító támadással, invázióval, atomcsapással a NATO különféle tagállamait.

Címlapkép: Mil.ru