Kongatják a vészharangot: veszélyes orosz katonák tömege zúdulhat Európára, nincs felkészülve a kontinens
Kongatják a vészharangot: veszélyes orosz katonák tömege zúdulhat Európára, nincs felkészülve a kontinens

Észtország azt javasolja, hogy uniós szinten tiltsák meg azon orosz katonák beutazását, akik részt vettek az Ukrajna elleni háborúban - jelentette be Margus Tsahkna észt külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben a Kyiv Independent tudósítása szerint.

Bucsából nem vezethet út Brüsszelbe

- fogalmazott az észt tárcavezető. Hozzátette, hogy a javaslatot még aznap felveti az EU külügyminisztereinek ülésén is.

Az Oroszországgal határos, NATO-tag Észtország már január elején megtagadta 261 volt orosz katonának a belépést a schengeni térségbe. Tallinn most az egész unióra kiterjedő, összehangolt fellépést sürget.

Oroszországban közel egymillió katona tartózkodik. Közülük sokan bűnözők, rendkívül veszélyes emberek

- mondta Tsahkna, aki figyelmeztetett:

információink szerint a háború után nagy részük Európába akar majd jönni, erre azonban Európa jelenleg nincs felkészülve.

Egy meg nem nevezett észt diplomata a Politicónak elmondta, hogy a személyek azonosítására és kitiltására szolgáló jelenlegi eszközök túl lassúak, és túlságosan az egyes tagállamok döntéseitől függenek. Ezért van szükség szerinte egy hatékonyabb, egységesebb uniós megközelítésre.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője megerősítette, hogy számos tagállam támogatja a beutazási tilalom ötletét.

Ez egyértelmű biztonsági kockázatot jelent Európára nézve. Ez az egyik lépés, amelyre fel kell készülnünk

- hangsúlyozta a szintén észt politikus, hozzátéve, hogy a tagállamokkal már egyeztetnek a tűzszünet utáni időszakra vonatkozó tervekről.

A Kyiv Independent azt írja: Oroszországban a bűncselekmények számának ugrásszerű növekedését a frontról hazatérő katonákkal hozzák összefüggésbe. Az elmúlt négy évben állítólag több mint ezren haltak meg vagy sebesültek meg visszatérő harcosok által elkövetett bűncselekmények következtében.

Oroszországban rengeteg elítéltet toboroznak katonának az ukrajnai háborúba, akiknek a szolgálatért cserébe kegyelmet ígérnek.

