Kritikus helyzet a határnál: veszélybe került a gázellátás, több ezren a dermesztő hidegben
Kritikus helyzet a határnál: veszélybe került a gázellátás, több ezren a dermesztő hidegben

Portfolio
A Tisza folyó rendkívüli áradása súlyos infrastrukturális válságot okozott Kárpátalján: a megáradt folyó alámosta egy kulcsfontosságú gázvezeték tartóoszlopát a Beregszászi járásban, ami 17 településen mintegy 5800 háztartás gázellátását veszélyezteti - közölte a Világgazdaság.

A gyors hóolvadás miatt felduzzadt Tisza Hetény település közelében mosta alá a vezeték tartószerkezetét, amely ennek hatására megdőlt. A Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás tájékoztatása szerint a probléma összesen 17 település lakosságát érinti: Hetény, Tiszaszászfalu, Aklihegy, Nevetlenfalu, Akli, Fertősalmás, Batár, Csepe, Feketeardó, Gyula, Hömlőc, Szőlősgyula, Tiszatanya, Nagypalád, Forgolány, Fertősalmás–Zabolottya és Akli–Klinove gázellátása vált bizonytalanná.

A válsághelyzet kezelését a kárpátaljai kormányzó, Miroszlav Bileckij személyesen felügyeli.

Operatív törzset állított fel, és folyamatosan egyeztet az érintett szolgáltatókkal, valamint a helyi önkormányzatokkal.

A szakemberek jelenleg a vezeték stabilizálásán dolgoznak, hogy időt nyerjenek a végleges javításhoz. A Tiszán keresztül töltést építenek, amely lehetővé teszi, hogy a nehéz munkagépek megközelítsék a megsérült infrastruktúrát.

Videók: megpróbálták kitűzni az amerikai zászlót Grönland fővárosában, csúnya vége lett

Rekordösszegű szerződést kötött a Pentagon: új gyár épül, ezreket készítenek a szuperrakétákból

Részleges tűzszünetről jönnek beszámolók, fontos ígéretet kapott Trump Putyintól – Háborús híreink pénteken

A műszaki megoldások több irányban haladnak. Az ideiglenes áthidaló megoldások kidolgozása mellett vizsgálják egy teljesen új vezeték kiépítésének lehetőségét is a folyómeder alatt. Az érintett településeken az elektromos áramellátást minden körülmények között biztosítják: a kritikus időszakban felfüggesztik az áramkorlátozásokat, az áramszolgáltató pedig fokozott készenlétben áll a várhatóan megnövekedett energiaigény kiszolgálására.

A katasztrófavédelem és a helyi önkormányzatok további fűtött közösségi tereket alakítanak ki,

és speciális protokollokat dolgoztak ki az egészségügyi és oktatási intézmények zavartalan működésének fenntartására.

