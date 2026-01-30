Kritikus helyzet a határnál: veszélybe került a gázellátás, több ezren a dermesztő hidegben

A gyors hóolvadás miatt felduzzadt Tisza Hetény település közelében mosta alá a vezeték tartószerkezetét, amely ennek hatására megdőlt. A Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás tájékoztatása szerint a probléma összesen 17 település lakosságát érinti: Hetény, Tiszaszászfalu, Aklihegy, Nevetlenfalu, Akli, Fertősalmás, Batár, Csepe, Feketeardó, Gyula, Hömlőc, Szőlősgyula, Tiszatanya, Nagypalád, Forgolány, Fertősalmás–Zabolottya és Akli–Klinove gázellátása vált bizonytalanná.

A válsághelyzet kezelését a kárpátaljai kormányzó, Miroszlav Bileckij személyesen felügyeli.

Operatív törzset állított fel, és folyamatosan egyeztet az érintett szolgáltatókkal, valamint a helyi önkormányzatokkal.

A szakemberek jelenleg a vezeték stabilizálásán dolgoznak, hogy időt nyerjenek a végleges javításhoz. A Tiszán keresztül töltést építenek, amely lehetővé teszi, hogy a nehéz munkagépek megközelítsék a megsérült infrastruktúrát.

A műszaki megoldások több irányban haladnak. Az ideiglenes áthidaló megoldások kidolgozása mellett vizsgálják egy teljesen új vezeték kiépítésének lehetőségét is a folyómeder alatt. Az érintett településeken az elektromos áramellátást minden körülmények között biztosítják: a kritikus időszakban felfüggesztik az áramkorlátozásokat, az áramszolgáltató pedig fokozott készenlétben áll a várhatóan megnövekedett energiaigény kiszolgálására.

A katasztrófavédelem és a helyi önkormányzatok további fűtött közösségi tereket alakítanak ki,

és speciális protokollokat dolgoztak ki az egészségügyi és oktatási intézmények zavartalan működésének fenntartására.

