Lesújtó kockázatát azonosították egy rossz szokásnak: sokan veszélyben lehetnek

A Journal of the American Heart Association című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a középkorú és idősebb felnőttek, különösen a nők, akik inkább estefelé aktívak,

rosszabb kardiovaszkuláris egészségi állapottal rendelkeznek, mint azok, akiknek nincs határozott reggeli vagy esti beállítódásuk.

A kutatók több mint 322 ezer brit felnőtt adatait elemezték. A résztvevők saját bevallásuk alapján sorolták be magukat reggeli, közbülső vagy esti típusba.

A korábbi vizsgálatok többsége egyetlen kockázati tényezőre összpontosított, például a dohányzásra vagy a magas vérnyomásra. Ez a kutatás ezzel szemben az Amerikai Szívszövetség nyolc alapvető egészségmutatóját vette figyelembe:

az egészséges táplálkozást,

a rendszeres fizikai aktivitást,

a dohányzást,

az alvás minőségét,

valamint a testsúly, a koleszterinszint, a vércukorszint és a vérnyomás megfelelő szinten tartását.

Az inkább

a késő esti lefekvést preferáló embereknél 79 százalékkal nagyobb eséllyel fordult elő rossz kardiovaszkuláris egészségi állapot.

A kutatás során végzett, csaknem 14 éves utánkövetés során náluk 16 százalékkal magasabbnak bizonyult a szívinfarktus vagy a stroke kockázata is.

A kutatók szerint ennek egyik oka, hogy az gyakran éjszakázók általában gyakrabban dohányoznak, kevesebbet mozognak és kevésbé egészségesen táplálkoznak, mint a társaik.

Ezek a tényezők együtt jelentősen rontják a szív- és érrendszer állapotát.

A kutatás vezetője szerint a legfontosabb, hogy mindenki igyekezzen eleget aludni, valamint próbálja tartani a következetes lefekvési és ébredési időpontokat. Emellett a szív és érrendszeri betegségek elkerülése végett kulcsfontosságú a rendszeres testmozgás, a vérnyomás, a koleszterinszint és a vércukorszint rendszeres ellenőrzése, valamint a dohányzás teljes elhagyása, amely az egyik legerősebb lépés a szív hosszú távú védelméért.

