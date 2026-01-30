  • Megjelenítés
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Globál

Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról

Portfolio
Csütörtök délután súlyos közlekedési baleset történt az M6-os autópályán, a Fácános pihenőhely közelében: egy ipari gázpalackokat szállító kamion felborult pótkocsija miatt órákra megbénult a forgalom mindkét irányban. A káresemény felszámolása csaknem hat órán át tartott, amelyben 47 tűzoltó és a Terrorelhárítási Központ különleges egysége vett részt. Az incidensről videó is készült.

Csütörtök délután jelentős közlekedési fennakadást okozott egy pótkocsis teherautó balesete az M6-os autópálya Fácános pihenőhelyének térségében. A járműszerelvény pótkocsija megbillent, ennek következtében

60 darab, kalodákban elhelyezett acetilén-gázpalack zuhant az úttestre, a rakomány pedig a pálya teljes szélességében szétszóródott.

A balesetnek azonnal súlyos következményei lettek: több gázpalack lángra kapott, ami azonnali beavatkozást tett szükségessé. A hatóságok mindkét irányban, teljes szélességében lezárták az autópályát, ami több órán át tartó forgalmi dugókat okozott.

A veszélyhelyzet kezelését a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A munkálatokban nyolc település tűzoltói vettek részt: a kigyulladt palackok oltása mellett a még ép tartályokat is folyamatosan hűtötték, hogy megelőzzék a további robbanásokat.

A különösen veszélyes helyzet miatt a Terrorelhárítási Központ mesterlövészét is bevetették, aki összesen tizenhárom palackot semlegesített célzott lövésekkel.

Az esetről videó is megjelent, a lövések 2:10 körül dördülnek el:

A művelet összesen mintegy hat órán át tartott, ez idő alatt az utolsó veszélyes palackot is sikerült ártalmatlanítani. A tűzoltók a beavatkozás teljes ideje alatt folyamatosan ellenőrizték a palackok állapotát, hőkamerás megfigyeléssel követték nyomon a hőmérsékletváltozásokat. A kárelhárításban 47-en – hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltók – dolgoztak 16 speciális járművel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

