Megszületett a döntés: Trump nagy győzelmet aratott a kulcsfontosságú tengerszorosnál Kína felett

A csütörtök esti ítélet után a vállalat hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei több mint 4 százalékot estek. A bíróság közleménye szerint a döntés a panamai kormány által indított per "alapos mérlegelését" követően született; a kabinet könyvvizsgálati szabálytalanságokra hivatkozott. A CK Hutchison 1997 óta üzemelteti a Balboa és a Cristóbal kikötőket a Panama-csatorna két végén. Trump amerikai elnök tavaly azzal vádolta Kínát, hogy ellenőrzése alatt tartja a csatornát, ezzel a nemzetközi figyelem középpontjába állítva Li Kasinget.

The two biggest ports in Panama Cristobal and Balboa that sit at either end of the canal, have been operated by a subsidiary of Hong Kong-based CK Hutchison Holdings since 1997. While the company is a private corporation based outside the Chinese mainland, the.... pic.twitter.com/R61TRm43Vo https://t.co/R61TRm43Vo — Mayte Chummia (@Maytechummia) February 15, 2025

A konglomerátum megoldást kínált az egyre kényelmetlenebbé váló helyzetre: megállapodott arról, hogy eladja a két panamai és további mintegy 40 másik kikötőjét egy befektetői konzorciumnak, amelyet a világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock vezet. Egyelőre nem világos, hogy a csütörtöki ítélet miként érinti ezt az üzletet.

A Panama-csatornán bonyolódik a világ tengeri kereskedelmének mintegy 5 százaléka.

A döntés első ránézésre Trump győzelmét jelentheti, aki rendkívüli erőfeszítéseket tesz az amerikai befolyás kiterjesztésére Latin-Amerikában. Az eladás bejelentése után Kína pénzügyi felügyeletei felülvizsgálat alá vonták az ügyletet. A kínai sajtó szerint a CK Hutchison fontolgatja, hogy bevonja a tranzakcióba a COSCO állami hajózási óriásvállalatot is. Elemzők szerint ez a lépés elsősorban Peking megnyugtatását szolgálná.

Címlapkép forrása: Enea Lebrun/Bloomberg via Getty Images

