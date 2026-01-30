Megtörte a csendet a Kreml Trump személyes kéréséről: olyan választ adtak, ami sokak szemöldökét felvonhatja

A Kreml pénteken megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes kérést kapott amerikai kollégájától, Donald Trumptól. Az amerikai elnök Moszkva szerint azt kérte, hogy február 1-jéig, azaz vasárnapig állítsák le a Kijev elleni csapásokat, ezzel kedvező feltételeket teremtve a béketárgyalásoknak - írja a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor

az amerikai kérésre adott orosz válaszról nem árult el semmit, az erre vonatkozó újságírói kérdésekre nem kívánt reagálni.

Ukrajna korábban jelezte, hogy viszonozná a gesztust, ha Oroszország a zord téli hidegben felfüggesztené az ország energetikai infrastruktúrája elleni támadásokat.

A következő, Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével tartandó háromoldalú béketárgyalásokat vasárnapra tervezték Abu-Dzabiba. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban pénteken jelezte, hogy az időpont és a helyszín még változhat.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban azt mondta, hogy Putyin az ő személyes kérésére beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe a szélsőségesen hideg időjárás miatt.

A Kreml ezt Peszkov nyilatkozatának tükrében továbbra sem erősítette meg.

Mint megírtuk, Kreml-párti katonai közösségimédia-csatornák szerint Moszkva szerdán ideiglenesen leállíthatta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat. Az ő beszámolóik alapján a korlátozás várhatóan február 3-ig maradhat érvényben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images