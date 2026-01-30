Oroszország hivatalosan is reagált arra, hogy Németország volt külügyminisztere atomfegyver beszerzését javasolta Berlinnek.

Joschka Fischer volt német külügyminiszter a Bildnek beszélt arról, hogy szerinte Európának közös nukleáris elrettentő erőt kell kiépítenie, mert az amerikai védelmi garancia már nem tekinthető biztosnak. Harald Biermann, a bonni Haus der Geschichte alapítvány elnöke a Rheinische Postnak nyilatkozva közben

német nukleáris fegyver fejlesztését javasolta.

Oroszország hivatalosan is reagált az ügyre: Dmitrij Ljubinszkij külügyminiszter-helyettes nyilatkozott a RIA Novosztyinak.

Közelről figyeljük a hatóságok lépéseit, annak érdekében, hogy biztosra vegyük, hogy Németország betartja nemzetközi kötelességeit, így a 2+4-es egyezményt.”

A 2+4-es egyezmény, hivatalosan Németországra vonatkozó végleges szabályozásról szóló szerződés megtiltja Berlinnek egyebek mellett, hogy nukleáris fegyvert fejlesszen, szerezzen be.

