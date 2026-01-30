Mélyrepülésben Donald Trump: a szakadék szélén egyensúlyozik az elnök – Ez lehet a kegyelemdöfés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump újabb négy éve a Fehér Házban sok más mellett azzal is járt, hogy visszatért a médiát elárasztó, „ami csak a csövön kifér” típusú kommunikációs stratégia. Nem kis kihívás Trump fénysebességgel egymás után érkező bejelentéseinek a követése, az elmúlt bő egy év alatt mégis akadt jó pár pillanat, ami valószínűleg átütötte a nem „politikafüggő” amerikaiak ingerküszöbét is: ide vehetjük a „felszabadulás napján” kiszórt vámokat, a rekordhosszú kormányzati leállást vagy az Epstein-iratok körüli huzavonát. Ha pár hónap múlva visszatekintünk rá, Alex Pretti minneapolisi lelövése ugyancsak mérföldkővé válhat a republikánus adminisztráció szempontjából: Trump alól szépen lassan egyébként is elkezdett kicsúszni a talaj a bevándorláspolitika terén, a folyamatot azonban felgyorsíthatják az elmúlt napok eseményei. Az elnök nem túl fényes népszerűségi mutatóinak mélyére ástunk, melyek újabb fájdalmas ütést szenvedhetnek.

„Egy kicsit deeszkalálunk”

Az amerikai szenátus republikánus párti frakcióvezetője, John Thune a múlt szombati tragédiát „fordulópontnak” nevezte, egyúttal egy arra alkalmas lehetőségnek vélte, hogy újragondolják a belbiztonsági minisztérium (DHS) eljárásait. Thune megszólalása azután érkezett, hogy a Trump-adminisztrációt nyilvánosan csak szökőévente kritizáló republikánusok egymás után fejezték ki aggodalmukat, és szólítottak fel Alex Pretti megölésének kivizsgálására. Az elnök párttársaitól legutóbb csak az Epstein-akták miatt láthattunk hasonló „kibeszélést” és szokatlan ellenszegülést.

A minnesotai lövöldözés ügyében átlátható, független vizsgálatot kell lefolytatni, és a felelősöket – függetlenül tisztségüktől – el kell számoltatni. Azok a tisztviselők, akik az összes tény ismerete nélkül elhamarkodottan ítélkeznek, aláássák a közbizalmat és a bűnüldözési küldetést

– írta a közösségi oldalán John Curtis, Utah republikánus szenátora.

A fegyvertartási jog mellett hagyományosan kiálló amerikai jobboldalt megosztotta, hogy több republikánus kormányzati szereplő azt firtatta, hogy egy felelős fegyvertulajdonos nem jelenik meg felfegyverezve egy tüntetésen – még akkor sem, ha törvényes engedélye volt a rejtett fegyverviselésre, mint Prettinek. Jóllehet több fegyverlobbista és néhány republikánus kikelt az ilyesféle kijelentések ellen Trump emberei részéről, később maga az elnök is azt hangoztatta, hogy „nem lehet besétálni egy fegyverrel”. A republikánusokkal szoros kapcsolatot ápoló fegyverlobbi reakciójáról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Miközben Pretti halálának árnyékában a demokraták szombattól a kormányzat részleges leállításával fenyegetnek, amennyiben a Kongresszus nem szab szigorúbb előírásokat az idegenrendészeti hatóság (ICE) tisztjeinek,

a republikánus kormányzaton belül elindult az egymásra mutogatás, miután Trump hátrébb lépett kettőt.

A beszámolók szerint Trump a kedvezőtlen híradások és a párton belüli nyomás láttán döntött végül úgy hétfőn, hogy a kaotikus és agresszív őrizetbe vételi taktikáiról ismert határőrségi (CBP) parancsnok, Gregory Bovino helyett Tom Homan határmegbízott veszi át a vérontásig fajult minneapolisi műveletek irányítását. Kristi Noem belbiztonsági miniszter és Homan hosszas rivalizálásáról előző cikkünkben számoltunk be hosszabban.

Egy kicsit deeszkalálni fogunk

– mondta Trump kedden, látszólag elismerve, hogy először Renee Good január 7-i, majd Alex Pretti megölése után fenntarthatatlanná vált a feszültség a republikánus szövetségi kormányzat, Minnesota és annak legnagyobb városa, Minneapolis demokrata vezetése, illetve az önszerveződő „ICE-megfigyelő” csoportok között. A tiltakozó aktivisták éjt nappallá téve igyekeznek zavarni a bevándorlási ügynökök tevékenységét. Homan azóta leült a helyi tisztviselőkkel, majd a létszámcsökkentést, a hibák kijavítását, „biztonságosabb” és „tankönyvszerű” fellépést ígért. Egyúttal együttműködést sejtetett a megyei fogdákkal, melyek átadhatják a kormányzatnak az őrizetükben lévő illegális bevándorlókat. Az egyelőre nyitott kérdés, hogy Homan milyen alkura juthat a minnesotai demokratákkal, és hogy a mexikói határhoz visszarendelt Bovino távozásával mennyiben mérséklődnek az ICE módszerei.

Időközben az interneten felbukkant egy videó, mely szerint Pretti feltehetően egy héttel a megölése előtt is összetűzésbe került ICE-ügynökökkel, majd megrongált egy járművet. Ugyancsak kiderült, hogy a 37 éves ápolót lelövő két ügynököt felfüggesztették a vizsgálat erejéig.

A múlt hétvégi valótlanságokat hangoztató, elbaltázott válságkommunikáció nyomán

nemcsak az alkotmányos vád alá helyezést belengető demokraták szólítottak fel Kristi Noem eltávolítására, hanem több republikánus is.

„Úgy érzem, hogy lejáratja a Belbiztonsági Minisztérium rendvédelmi tisztjeit, legyen szó a Határőrségről, az ICE-ről vagy a vámhatóságról” – nyilatkozta Thom Tillis észak-karolinai szenátor, akinek ez az utolsó ciklusa Washingtonban.

Nagyon mély víz ez neki. Távoznia kellene a belbiztonsági tárcából

– szögezte le Tillis a párttársáról. A már említett John Curtis kijelentette: „nem értek egyet Noem miniszterasszony elhamarkodott nyilatkozatával, amely még az összes tény tisztázása előtt született, és aláásta a közbizalmat.”

'I believe that Noem is out of her depth. I think she's reached the Peter Principle. She is not competent to run this organization. And I haven't even begun to talk about the failure on FEMA and disaster response in North Carolina.' GOP Sen. Thom Tillis criticizes DHS Secretary… pic.twitter.com/Tix8Ogqa4F https://t.co/Tix8Ogqa4F — The Lead CNN (@TheLeadCNN) January 28, 2026

A korábban Dél-Dakota kormányzójaként szolgáló Noem megszólalását Ted Cruz texasi szenátor szintén bírálta: „Azt gondolom, hogy amiben a kormányzat jobban teljesíthetne, az az, ahogyan erről beszélnek – amikor egy ilyen incidens történik, azonnal csípőből támadó hangnemet ütnek meg, mondván: kiiktattunk egy erőszakos terroristát, hurrá.”

Miközben Trump látványosan elhatárolódott Pretti „belföldi terroristának” titulálásától, aki rendfenntartókat kívánt „lemészárolni”, a CNN-nek nyilatkozva Stephen Miller is változtatott a hangnemén: a „bevándorlásellenes héjaként” emlegetett befolyásos kabinetfőnök-helyette közölte, hogy vizsgálják, a határőrök miért nem követték a “megfelelő protokollt” Pretti lelövésekor, eredeti közleményét pedig elmondása szerint a terepen lévő határőrségre alapozta. Az Axios forrásai alapján a Fehér Házban egyesek emiatt Bovinót okolják a hibáért, nem Millert, míg az össztűz alá vett Noem állítólag azzal védekezett zárt ajtók mögött, hogy „mindent az elnök és Stephen kérésére” tett. A CNN úgy tudja, a miniszter állandó kapcsolatban állt a Fehér Házzal az elhíresült sajtótájékoztatója előtt és után.

Bármennyire is folyik a bűnbakkeresés, nem valószínűsíthető, hogy Homan bevonásán túl személyi változásokra kell számítani Trump körül.

Úgy tudni, az elnök bizalma nem ingott meg sem Millerben, sem Noemben, ráadásul az első ciklusa alatti forgóajtó után nem szívesen meneszt bárkit, mert nem akar meghunyászkodni és „skalpot” adni az ellenfelei kezébe.

Egy év alatt csúnyán megkopott az elnök hírneve

Trump bő egy héttel ezelőtt, január 20-án ünnepelte második ciklusának első évfordulóját, azonban már Pretti lelövése előtt arra jutott számos közvélemény-kutató, hogy egy év leforgása alatt erősen megingott az amerikaiak elnökbe fektetett bizalma. Az Economist/YouGov adatsorában

egy év alatt 20 százalékponttal esett vissza Trump elnöki teljesítményének megítélése:

január végén 50%-46% arányban többen voltak azok, akik pozitívan vélekedtek a régi-új elnökről, ez viszont mára megfordult, és a negatívan nyilatkozók vannak jóval többen (41%-57%), ami negatív 16 pontos nettó megítélést jelent. A RealClearPolling átlagában ugyanez -12,4, a Silver Bulletin aggregátorában -14,6, a FiftyPlusOne összesítése szerint pedig -18 százalékponton vesztegel Trump népszerűségi mutatója.

A YouGov adatai alapján Trump mostani nettó megítélése jócskán elmarad az első ciklusa ugyanezen pontján, 2018-ban feljegyzett értéktől (-13), és a demokrata Joe Biden szintén -13 százalékponton állt négy évvel ezelőtt. Az egy éve hivatalba lépett volt ingatlanmogul megítélése egyszóval vészesen közelít az előző ciklusa alatti legrosszabb értékhez (-21), illetve a Joe Biden elnöksége végén tapasztalt mélyponthoz közelít (-23 pont).

(Itt fontos megjegyezni, hogy a hetente mérő YouGov – valamint az összes többi idézett kutató – már Pretti megölése előtt megkezdte az adatfelvételét. A minneapolisi tragédia hatása tehát a jövő heti felmérésekből valószínűleg jobban körvonalazható lesz.)

Bár a New York Times adatelemzői kihangsúlyozták, hogy mint mindig, ezúttal is rengeteg függ a feltett kérdés megfogalmazásától – hisz csupán egy-egy szó a másik irányba lökheti a válaszadók szimpátiáját –), a YouGov a volán mögött fejbe lőtt Renee Good, illetve Alex Pretti halála után is szondázta az amerikai közvéleményt:

alig pár nappal az incidens után Good lelövését a válaszadók közül 30% gondolta megalapozottnak, 18% nem tudta eldönteni, 50%-uk viszont indokolatlannak mondta.

Pretti lelövését az amerikaiak ötöde vélte indokoltnak, 32% nem volt biztos a válaszban, közel felük, 48% azonban megalapozatlannak gondolta. Miközben a legtöbb republikánus a rendfenntartók „elütésével” vádolt Good esetében indokoltnak vélte a hatóság fellépését (61%), Pretti megölése már jobban megosztotta őket (44% szerint indokolt), és dupla akkora volt a bizonytalanok aránya (24% kontra 43%). A demokrata szimpatizánsok mindkét esetben már-már egyhangúan az indokolatlanság mellett szálltak síkra, de a pártfüggetlenek többsége is, pontosabban 55, illetve 50%-a.

Was the shooting of the man in Minneapolis on Saturday justified?Justified: 20%Not Justified: 48%Not sure: 32%——Net Justified GOP (+31)Dem (-79)Indie (-37)——52% report seeing videos of the Saturday Minneapolis Border Patrol shootingJan 25 poll of 3,834 U.S. adults pic.twitter.com/MSSjBtiZcn https://t.co/MSSjBtiZcn — InteractivePolls (@IAPolls2022) January 25, 2026

A pártfüggetlenekről érdemes külön is szót ejteni, hiszen az ő – illetve a Trump által 2024-ben újonnan berántott szavazók, mint a fiatalok és a latinók – fokozatos bizalomvesztése kulcsfontosságú tendenciája ennek a ciklusnak.

2025 legelejétől kezdődően azt látni, hogy az elnök mélyrepülése elsősorban az elpártoló függetlenek számlájára írható,

amit a YouGov adatai jól mutatnak. A múlt héten -40 százalékpontra zuhant Trump munkájának a nettó megítélése a függetlenek körében, amit azzal sem tudunk szépíteni, ha úgy fejezzük ki, hogy az egyik párttal sem szimpatizálók kétharmada (67%) elutasítja őt. Trump teljestítménymutatója egész politikai karrierje során sosem esett még ilyen mélyre a pártfüggetlenek között.

Összehasonlításképp:

ennél jobb volt még Trump első ciklusos negatív rekordja is (-29 pont) ugyanebben a csoportban, a valaha volt legkiemelkedőbb eredményének a 2017 januárjában feljegyzett +8 százalékpontos mutató számít.

a valaha volt legkiemelkedőbb eredményének a 2017 januárjában feljegyzett +8 százalékpontos mutató számít. A hanyatlás annak fényében is letaglózó, hogy a Pew Research Center szerint a 2024-es választáson Trump még egálra (48%-48%) hozta ki a függetlenekért vívott küzdelmet.

Még 2025 februárjában is előfordult, hogy a régi-új elnök nettó megítélése -1 százalékpontra rúgott a magukat egyik párthoz sem sorolóknál, azaz majdhogynem ugyanannyian látták őt pozitív, mint negatív fényben – a mostanra bekövetkezett 39 pontos zuhanás előtt.

Meglátjuk, hogy az elnök teljes népességen belüli, illetve a függetlenek körében mért számai hogyan változnak a Pretti megölésére adott – először dacos, majd visszafogottabb – fehér házi reakció fényében.

Az ICE Trumpot is magával ránthatja

Good megölése után, de még Pretti halála előtt több közvélemény-kutató is firtatta, hogy miképp állnak az amerikaiak a Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) működéséhez. Kijelenthető, hogy

még a második halálos incidens előtt körvonalazódó kép sem volt rózsás a Trump-adminisztráció szempontjából.

A New York Times/Siena és a Fox News felmérései alapján az amerikaiak túlnyomó többsége, tízből hatan gondolták úgy, hogy az ICE taktikái „túl messzire mentek”. Előbbi szerint mindössze bő ötödük titulálta pont megfelelőnek, 11% pedig nem elég erélyesnek az idegenrendészeti tisztek fellépését. A pártfüggetlenek elsöprő többsége, 71%-a már Pretti halála előtt úgy nyilatkozott, hogy már túlzás, amit az ICE művel.

Keep in mind that Americans were already coming to consensus that ICE had gone too far *even before* federal agents murdered Alex PrettiStats show it’s currently more American to be against what ICE is doing than be in favor of it(NOTE: Trump sued Siena/NYT after this poll) pic.twitter.com/WcMoHAnpcN https://t.co/WcMoHAnpcN — Zack Guzmán (@zGuz) January 25, 2026

Ennek fényében nem csoda, hogy csupán az amerikai választók 36%-a mondta azt, hogy elégedett az ICE munkájával, míg 63% elutasította azt – beleértve a pártfüggetlenek 70 százalékát is. Az idegenrendészeti hatósággal még a republikánusok ötöde sem boldog, és ugyanennyien, 19%-nyian vélik úgy, hogy az ICE túl messzire ment. Egyértelmű tehát, hogy

az ICE akciózása miatti felindulás nem korlátozódik csak a demokratákra és a függetlenekre.

Egyebek mellett a CBS News/YouGov számai is rendkívül hasonló képet festenek: tízből hatan nevezték „túl keménynek” az ICE őrizetbe vételi módszereit. Továbbá az amerikaiak kevesebb mint harmada vélekedett úgy, hogy az ICE biztonságosabbá teszi a lakóközösségeket, többségük, 52%-uk szerint viszont épp fordítva, a bevándorlási razziák rontják a közbiztonságot.

More Americans now describe ICE's operations as too tough when stopping & detaining people.There are shifting perceptions of who is being targeted by the program. Americans are increasingly likely to say the admin isn’t prioritizing dangerous criminals.https://t.co/gYNPHyLajA pic.twitter.com/K04im2cP0V https://t.co/gYNPHyLajA — CBS News Poll (@CBSNewsPoll) January 18, 2026

A megszűnt FiveThirtyEight elemzőportál korábbi vezetője, G. Elliot Morris úgy véli, komoly fordulópontról beszélhetünk Trump bevándorláspolitikai megítélésével kapcsolatban. Ezt arra alapozza, hogy

az ICE felszámolása, ami pár éve még radikális, nem fősodratú álláspontnak minősült, napjainkban sosem látott támogatottságnak örvend:

Jan 24 and Jan 25 polling on ICE and Border Patrol, all after the shooting of Alex Pretti% who support oppose abolishing ICEU.S. adults 46% 41%Democrats 76% 15%Independents 47% 35%Republicans 19% 73%(Link in reply) pic.twitter.com/Ex5dJ3DIR4 https://t.co/Ex5dJ3DIR4 — YouGov America (@YouGovAmerica) January 26, 2026

a YouGov alapján immár 46%-41% arányban több amerikai szüntetné meg az ügynökséget, mint amennyien megtartanák jelenlegi formájában. Az ICE felszámolását elképesztő módon még a republikánusok 19%-a is szívesen venné, ahogy minden második független szavazó is. Kérdés persze, hogy ki mit ért a 2003-ban létrehozott ICE eltörlésén: intézményi reformot, a feladatkörök átcsoportosítását, egy új ügynökség felhúzását, vagy az idegenrendészeti törvények és rendfenntartás totális mellőzését. (A progresszív Data for Progress pollja szerint a válasz korántsem tisztázott, a nyilvánvaló alternatíva hiánya pedig sarokba szoríthatja a jelszót előszeretettel hangoztató demokratákat – hiszen azt a republikánusok is könnyedén feltölthetik a politikailag számukra legelőnyösebb, legradikálisabb jelentéssel.)

A CBS szerint az ICE növekvő elutasítottsága Trump kitoloncolási programját is megviselte: az azt támogatók és elutasítók közötti olló a decemberi 2-ről 8 százalékpontra nőtt. Ezt megerősíti, hogy december elejéhez képest a Trump bevándorláspolitikájáról alkotott vélemények 9 százalékponttal mozdultak el negatív irányba a Reuters/Ipsos január végi adatai nyomán. Jelenleg -14 százalékpontra mérték az elnök bevándorláspolitikai megítélését, ami a ciklusa elején rögzített a +8 pontos, illetve a decemberi -5 pontos elégedettségi szinthez képest tagadhatatlan zuhanórepülés. Ennek ellenére úgy látszik, hogy

az amerikai közvélemény a kitoloncolások növelését mint célkitűzést nem utasítja el elsöprő mértékben, inkább csak a bevetett módszereket elégelték meg.

The public expresses a difference between how they see the goals of the deportation program and how it's being carried out.More people like what they believe the program's goals are than like the approach being taken.https://t.co/gYNPHyLajA pic.twitter.com/hAEgSmkbHK https://t.co/gYNPHyLajA — CBS News Poll (@CBSNewsPoll) January 18, 2026

Ezt sejteti a CBS felmérése, amely szerint az amerikaiak fele helyesli Trump céljait, 63%-uk ugyanakkor nem ért egyet az elnök megközelítésével. Szintén ide vág, hogy miközben az ICE-szal a túlnyomó többség rendkívül kritikus, 50% alapvetően támogatja a Trump-adminisztráció illegális bevándorlókat célzó deportálásait a New York Times alapján. Emellett öröm lehet az ürömben a Fehér Ház számára, hogy a mexikói-amerikai határt lezáró Trump határkezelésével az amerikaiak fele továbbra is elégedett.

Also, when it comes to handling immigration, the NYT/Siena poll illustrates key split screen. On issues like “handling the border” and “deporting people here illegally” Trump has net positive ratings. When it comes to ICE, however, Americans think their tactics have “gone too… — Amy Walter (@amyewalter) January 27, 2026

A migráció kapcsán „osztott képernyőt” említett Amy Walter, a Cook Political Report elemzője, aki az adatok kapcsán kihangsúlyozta: „Ma az amerikaiak nem a határ vagy általánosságban véve az illegálisan itt tartózkodó emberek deportálása alapján ítélik meg Trumpot, hanem az alapján, hogy az ICE/szövetségi kormány miként hajtja végre ezeket a deportálásokat.

Amíg az ICE marad Trump bevándorláspolitikájának az arca, annál nehezebb lesz javítani a kérdéshez kapcsolódó népszerűségi mutatóin.

A republikánus közvélemény-kutató, Kristen Soltis Anderson szerint „az az ügy, amely korábban Trump számára politikai előnyt jelentett — és amellyel még a kétkedők egy részét is meg tudta nyerni — mára súlyos és tragikus fiaskóvá vált.”

Annak fényében tehát, hogy a bevándorlási hatóságok fellépését már Pretti lelövése előtt is túl agresszívnak vélte az ICE ellen fordult amerikai közvélemény, nem meglepő, hogy Trump jobbnak látta az irányváltást Minnesotában. A republikánus elnök feltűnően igyekszik kompromisszumra jutni a demokratákkal, és elkerülni a kormányzati leállást, ami mindvégig a címlapokon tartaná az ICE taktikáit. Kedden a határvédelmi érdemeire igyekezett terelni szót az ICE és a határőrség ellentmondásos belföldi akciói helyett:

A határ teljesen biztonságos. Tudják, elfelejtik, hogy olyan határt örököltem, amelyen keresztül milliók áramlottak át. [...] Tudják, az emberek felejtenek. Amint elérsz valamit, az a történelem részévé válik, és senki sem akar többé beszélni róla.

A következő hetek kérdése tehát az, hogy az ICE üzelmei helyett sikerül-e a Fehér Háznak más témát bedobnia, hogy fékezzen a kétségbeejtő mutatók romlásán.

A Fox News felmérését elnézve nem dőlhet hátra az elnök: közel tízből hét amerikai kifogásolta, hogy Trump nem foglalkozik eleget a 2024-es elnökválasztás legfőbb ügyével, a gazdasággal és a megélhetéssel; miközben a határvédelmen kívül minden szakpolitikai kérdésben mínuszos az elnök megítélése. A fentiek közül a legfájóbb pontok a gazdaság, az egészségügy, a vámok és az infláció lehetnek a 2026-os kongresszusi választás előtt, így érthető, hogy Trump kedden gazdaságpolitikai beszédet tartott Iowában egy óriási, „alacsonyabb árak, nagyobb munkabérek” felirat társaságában. Csütörtökön viszont már azzal a mondatával támadták a demokraták, hogy a tulajdonosok érdekében „nem akarja csökkenteni az ingatlanárakat”, épp ellenkezőleg. Ugyanakkor ha Venezuela és Grönland után ismét Iránban akciózhat az amerikai hadsereg, nem biztos, hogy Trump eléri a célját, és az oly sok amerikait aggasztó megélhetési kérdésekre irányítja mások és – nem utolsó sorban – saját figyelmét.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images