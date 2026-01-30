  • Megjelenítés
Oroszországot is elérte a Trump-tornádó: váratlan fordulat történt az ellenségek listáján
Portfolio
Az egyetlen független orosz közvélemény-kutató, a Levada Központ felmérése szerint az orosz lakosság körében Lengyelország és Litvánia a két legellenségesebb ország – írja a Notes From Poland.

A Levada Központ kutatásában a válaszadók összesen 12 ország közül választhattak, hogy barátnak vagy ellenségnek tekintik-e azokat.

A választható országok voltak: Lengyelország, Litvánia, Nagy-Britannia, Németország, Svédország, Egyesült Államok, Izrael, Törökország, Irán, Észak-Korea, Kína és India. Ukrajna nem szerepelt közöttük.

A legtöbben – egyenként 62 százaléknyian – Lengyelországra és Litvániára mondták azt, hogy Oroszország ellensége.

Őket követi 57 százalékkal az Egyesült Királyság, 50 százalékkal Németország, 40 százalékkal Svédország, majd hatodikként 27 százalékkal az Egyesült Államok.

A Levada Központ 2005 óta minden évben elvégzi a kutatást, amelyben az Egyesült Államok általában a dobogón szerepel az ellenségek között.

Tavaly óta azonban, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel feltűnően megértő Donald Trump hatalomra kerülésével, látványosan javult a tengerentúli szuperhatalom megítélése az orosz lakosság körében.

A „barátok” közül Kína áll az első helyen: 29 százalék mondta azt, hogy Kína Oroszország barátja, és csak 1 százalék szerint ellensége. A második helyre lépett fel Észak-Korea (28%), a harmadik India (24%), a negyedik Irán (18%), az ötödik Törökország (11%). Utóbbira, bár NATO-tagállam, csak a megkérdezettek 3 százaléka tekint ellenségként.

Címlapkép forrása: Misha Friedman/Getty Images

