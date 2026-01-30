  • Megjelenítés
Ritka összefogás Amerikában, Trump egységre hívott: sikerülhet elkerülni a káosszal járó megbénulást?
Globál

Ritka összefogás Amerikában, Trump egységre hívott: sikerülhet elkerülni a káosszal járó megbénulást?

MTI
|
Portfolio
Az Egyesült Államokban csütörtökön megállapodtak a demokraták és a Fehér Ház a részleges kormányzati leállás potenciális elkerüléséről és a belbiztonsági minisztérium ideiglenes finanszírozásáról. A szenátusnak péntek éjfélig kell szavaznia a kérdésről.

Donald Trump a Truth Social közösségi platformon azt írta, hogy

a republikánusok és a demokraták összefogtak, hogy a kormány túlnyomó többségét szeptemberig finanszírozzák,

miközben ideiglenesen meghosszabbítják a belbiztonsági minisztérium (DHS) jelenlegi finanszírozását. Az amerikai elnök mindkét párt tagjait egy "nagyon szükséséges, kétpárti IGEN szavazatra" biztatta az AP tudósítása szerint.

A két párt szenátusi vezetése arról állapodott meg, hogy a kormányzati finanszírozási csomagból kiemelik a belbiztonsági minisztériumot, amelynek a működéséhez a szükséges pénzt két hétre biztosítják. Ez idő alatt folytatódnak az egyeztetések a Demokrata Pártnak arról a követeléséről, hogy korlátok közé szorítsák az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) eljárását, miután a fokozott razziák és az ezek által kiváltott tiltakozások közepette Minnesotában két amerikait, Renne Goodot és Alex Prettit is lelőttek bevándorlási ügynökök egy hónap leforgása alatt.

Még több Globál

Részleges tűzszünetről jönnek beszámolók, fontos ígéretet kapott Trump Putyintól – Háborús híreink pénteken

Lecsapott Donald Trump, és vészhelyzetet hirdetett: "brutális agresszióról" beszél az össztűz alá vett rezsim

Súlyos vádak keringenek: rendkívül kínos helyzetbe vágta magát Trump bizalmasa – Elege lett Kijevnek?

Az amerikai emberek támogatják a rendfenntartó szerveket. Támogatják a határbiztonságot. Nem támogatják, hogy az ICE terrorizálja az utcáinkat és amerikai állampolgárokat öljön meg

– nyilatkozta Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője. A demokraták "józan észt követő" reformjavaslatai egyebek mellett bírósági elfogatóparancshoz kötnék a bevándorlási őrizetbe vételeket, valamint előírnák a testkamera és megtiltanák a maszk viselését az ICE-tiszteknek.

Schumer republikánus kollégája, John Thune szerint mindkét oldalon vannak, akik "húzzák a szájukat" a ritkán látott kétpárti egyezség kapcsán, de igyekeznek péntekig szavazni a csomagról.

Donald Trump tavaly november 12-én írta alá a szövetségi kormányzati finanszírozás január 30-ig tartó folytatásáról szóló törvényt. Így az amerikai történelem rekordhosszúságú kormányzati leállása a 43. napon véget ért. A kormányzati leállás 2025. október 1-jén éjfélkor kezdődött a finanszírozás hiánya miatt, mivel a kormányzó republikánus és az ellenzéki demokrata pártok képviselői a Kongresszusban nem tudtak megegyezni több kiadási tételben, beleértve az egészségügyet is.

A rekordhosszú őszi leállás után Trump tegnap kijelentette:

nem akarunk kormányzati leállást.

Tekintettel arra, hogy

a Kongresszus már jóváhagyott a kormányzati finanszírozási törvény 12 részéből hatot, a szombattól kezdődő lehetséges leállás részleges lenne,

és nem érintené az igazságügyi, a kereskedelmi, a mezőgazdasági, belügyi és a veteránügyi minisztériumot.

A kétpárti csomagról ugyanakkor a képviselőháznak is szavaznia kell,

Mike Johnson republikánus házelnök pedig "vehemesen ellenezte" az eredetileg elfogadott javaslat feldarabolását, és újbóli napirendre vételét. Sajtóhírek szerint az alsóház mégis vasárnap vagy legkésőbb hétfőn voksolhat a finanszírozási csomagról, így egy rövid, egy-két napos részleges leállás nem zárható ki.

Kapcsolódó cikkünk

Timothy Snyder: Morális borzalmat idézett elő a Trump által képviselt politikai logika

Trump megdöbbentő kijelentést tett a lelőtt férfiról, saját szavazói sem értik, mi történik

Kiderült: ezért fújt visszavonulót Donald Trump

Acemoglu: Az Egyesült Államok autoriter rezsimmé válhat

Forrnak az indulatok Amerikában – Engedett a nyomásnak Donald Trump, de újabb krízis fenyeget

Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Erőre kapott a forint
Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany, feszült helyzet az olajpiacon
Meglepő ígéretről számolt be Trump: Putyin beleegyezett, hogy megkegyelmez Kijevnek - Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility