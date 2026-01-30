Ritka összefogás Amerikában, Trump egységre hívott: sikerülhet elkerülni a káosszal járó megbénulást?

Az Egyesült Államokban csütörtökön megállapodtak a demokraták és a Fehér Ház a részleges kormányzati leállás potenciális elkerüléséről és a belbiztonsági minisztérium ideiglenes finanszírozásáról. A szenátusnak péntek éjfélig kell szavaznia a kérdésről.

Donald Trump a Truth Social közösségi platformon azt írta, hogy

a republikánusok és a demokraták összefogtak, hogy a kormány túlnyomó többségét szeptemberig finanszírozzák,

miközben ideiglenesen meghosszabbítják a belbiztonsági minisztérium (DHS) jelenlegi finanszírozását. Az amerikai elnök mindkét párt tagjait egy "nagyon szükséséges, kétpárti IGEN szavazatra" biztatta az AP tudósítása szerint.

A két párt szenátusi vezetése arról állapodott meg, hogy a kormányzati finanszírozási csomagból kiemelik a belbiztonsági minisztériumot, amelynek a működéséhez a szükséges pénzt két hétre biztosítják. Ez idő alatt folytatódnak az egyeztetések a Demokrata Pártnak arról a követeléséről, hogy korlátok közé szorítsák az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) eljárását, miután a fokozott razziák és az ezek által kiváltott tiltakozások közepette Minnesotában két amerikait, Renne Goodot és Alex Prettit is lelőttek bevándorlási ügynökök egy hónap leforgása alatt.

Az amerikai emberek támogatják a rendfenntartó szerveket. Támogatják a határbiztonságot. Nem támogatják, hogy az ICE terrorizálja az utcáinkat és amerikai állampolgárokat öljön meg – nyilatkozta Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője. A demokraták "józan észt követő" reformjavaslatai egyebek mellett bírósági elfogatóparancshoz kötnék a bevándorlási őrizetbe vételeket, valamint előírnák a testkamera és megtiltanák a maszk viselését az ICE-tiszteknek. Schumer republikánus kollégája, John Thune szerint mindkét oldalon vannak, akik "húzzák a szájukat" a ritkán látott kétpárti egyezség kapcsán, de igyekeznek péntekig szavazni a csomagról.

Donald Trump tavaly november 12-én írta alá a szövetségi kormányzati finanszírozás január 30-ig tartó folytatásáról szóló törvényt. Így az amerikai történelem rekordhosszúságú kormányzati leállása a 43. napon véget ért. A kormányzati leállás 2025. október 1-jén éjfélkor kezdődött a finanszírozás hiánya miatt, mivel a kormányzó republikánus és az ellenzéki demokrata pártok képviselői a Kongresszusban nem tudtak megegyezni több kiadási tételben, beleértve az egészségügyet is.

A rekordhosszú őszi leállás után Trump tegnap kijelentette:

nem akarunk kormányzati leállást.

Tekintettel arra, hogy

a Kongresszus már jóváhagyott a kormányzati finanszírozási törvény 12 részéből hatot, a szombattól kezdődő lehetséges leállás részleges lenne,

és nem érintené az igazságügyi, a kereskedelmi, a mezőgazdasági, belügyi és a veteránügyi minisztériumot.

A kétpárti csomagról ugyanakkor a képviselőháznak is szavaznia kell,

Mike Johnson republikánus házelnök pedig "vehemesen ellenezte" az eredetileg elfogadott javaslat feldarabolását, és újbóli napirendre vételét. Sajtóhírek szerint az alsóház mégis vasárnap vagy legkésőbb hétfőn voksolhat a finanszírozási csomagról, így egy rövid, egy-két napos részleges leállás nem zárható ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images