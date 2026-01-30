A partizánmozgalom egy, az orosz 122. gépesített lövészezredben dolgozó ügynökére hivatkozva számolt be a kupjanszki szakaszon kialakult kritikus helyzetről. A jelentés szerint az

ezred parancsnoksága idő előtt közölte több, a városban és környékén található állás elfoglalását.

Ezeket a területeket a hivatalos térképeken és jelentésekben már biztosított hátországi övezetként tüntették fel, miközben a valóságban továbbra is heves harcok dúlnak ott.

Ennek következtében a városi területeken előrenyomuló orosz rohamegységek ukrán tűz alá kerültek, és elszigetelődtek. A katonák ekkor tüzérségi támogatást kértek az ukrán géppuska- és mesterlövészállások elnémítására, de nem kaptak segítséget.

A 122. ezred tüzérségi egységei ugyanis megtagadják a tüzelést ezekre a koordinátákra, mivel a hivatalos térképek szerint a terület már orosz ellenőrzés alatt áll, így hivatalosan ott saját csapataikat lőnék.

