Szétszakadhat egy ország Európa közepén – fegyverrel a kézben követelnek szuverenitást

Felerősödtek az elszakadáspárti hangok Dél-Tirolban, aminek legújabb jele a Sepp Kerschbaumer-emlékünnepségen elhangzott, Olaszországtól való leválást sürgető lövészegyleti felszólalás volt. A vita arról szól, hogy a túlnyomórészt német ajkú tartomány kiváljon-e Olaszországból, és esetleg Ausztriához csatlakozzon vagy önálló útra lépjen. A közvélemény-kutatások alapján egy esetleges népszavazás kimenetele kétesélyes lenne, csak az EU tartja egyben az országot.

Újra felerősödött a vita Dél-Tirol esetleges kiválásáról, miután a St. Paulsban tartott Sepp Kerschbaumer-emlékünnepségen Christoph Schmidt, a Südtiroli Lövészszövetség tartományi parancsnoka arról beszélt: a dél-tiroliaknak ki kell tartaniuk amellett a cél mellett, hogy Tirol maga dönthessen a sorsáról – számolt be az ARD.

A több száz hagyományőrző egyenruhás részvételével zajló megemlékezésen nem az olasz, hanem az osztrák himnusz hangzott el, és a beszédekben Olaszországot olyan államként írták le, amely nem nézett szembe maradéktalanul az 1960-as évek eseményeivel. A felszólalások túlmutattak az autonómián:

felvetették az Olaszországtól való teljes elszakadás lehetőségét, akár Ausztriához való csatlakozás, akár önálló államiság formájában, a kijelentések mellé pedig lövöldöztek is.

A riport felidézi, hogy Sepp Kerschbaumer az 1950–60-as években a Dél-tiroli Felszabadítási Bizottság (BAS) vezetője volt, amely szabotázsakciókat hajtott végre az olasz állam ellen. Andrea Di Michele történész ezt a korszakot a terrorizmus első szakaszaként értelmezte, hangsúlyozva, hogy a támadások célja az infrastruktúra megbénítása volt, és a konfliktus később radikalizálódott, külső – neonáci – csoportok bevonásával. Margaret Lun történész ezzel szemben azt emelte ki, hogy a német ajkú lakosság jogfosztott helyzetben volt, és a kezdeti akciók célja nem emberélet kioltása volt. A „tűzéjszaka” után 140 embert tartóztattak le, többeket – a legtöbb történész szerint – súlyosan bántalmaztak, ami nemzetközi visszhangot váltott ki.

A konfliktus végül az 1970-es években elfogadott második autonómiastatútummal zárult le, amely kétnyelvűségi vizsgákat, etnikai arányosságon alapuló közszolgálati rendszert és jelentős pénzügyi autonómiát vezetett be. Ez a kompromisszum évtizedeken át stabilitást hozott, de ma már mindkét történész szerint korrekcióra szorul: az olasz ajkú lakosság egy része hátrányérzetet él meg, miközben a vegyes házasságok és az új bevándorló közösségek miatt a nemzeti identitások egyre kevésbé illeszthetők a három hivatalos nyelvi kategóriába. A rendszer működik, de feszültségekkel.

A riport alapján ugyanakkor a kiválás esélyei jelenleg korlátozottak, hiába lettek hangosabbak az elszakadáspártiak.

A dél-tiroli társadalom többsége támogatja az autonómiát, de nem mutat széles körű politikai mobilizációt az elszakadás mellett, és az olasz–osztrák államközi megállapodások, valamint az uniós keretek is erősen beágyazzák a régiót a jelenlegi struktúrába.

A fiatal generációk – akik természetes módon váltanak a nyelvek között – inkább az autonómia modernizálásában, semmint a határok átrajzolásában látják a jövőt, még ha a történelmi sérelmek időről időre újra felszínre is kerülnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images