Támadásra készülhetett egy orosz hajó Európa partjainál, harci helikoptereket vetettek be a megállítására

A Szinegorszk nevű orosz teherhajó kedd este futott be a Bristoli-csatornába, és nagyjából három kilométerre Minehead partjától vetett horgonyt Somerset északi partvidékén. A hajó kevesebb mint másfél kilométerre állt meg azoktól a tenger alatti távközlési kábelektől, amelyek

Nagy-Britanniát az Egyesült Államokkal, Kanadával, Spanyolországgal és Portugáliával kötik össze.

A brit hatóságok felszólították a hajó kapitányát, hogy hagyja el a brit felségvizeket, miután az orosz legénység azzal indokolta lehorgonyzását, hogy sürgős biztonsági javításokat végeznek. Mivel a hajó több mint tizennégy órán át a helyén maradt, a somerseti Yeovilton haditengerészeti légibázisáról

egy Wildcat támadóhelikoptert küldtek a térségbe.

A helikopter érkezését követően az orosz legénység azonnal felhúzta a horgonyt, és a Szinegorszk visszahajózott a nyílt tenger irányába, eleget téve a brit felszólításnak.

A Szinegorszk legutóbb három hete kötött ki Arhangelszknél, amely fontos kereskedelmi központ, egyben

az orosz haditengerészet Északi Flottájának főhadiszállása is.

Hajókövetési adatok szerint a teherhajó kedd este hajózott fel a Bristoli-csatornán, és körülbelül 23 órakor állt meg Minehead előtt. Másnap délután 14 óráig maradt mozdulatlanul a helyszínen.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Szinegorszk horgonyzóhelyétől alig több mint egy kilométerre öt tenger alatti adatkábel húzódik. Ezek közül kettő a TGN Atlantic rendszer része, amely Nagy-Britanniát New Yorkkal köti össze. Egy másik, az Egyesült Királyságot a kanadai Új-Skóciával kapcsolja össze, míg a fennmaradó két kábel Spanyolországot és Portugáliát köti össze a brit partokkal.

A Wildcat helikopter szerda délután fél kettőkor szállt fel Yeoviltonból, nagyjából fél órával azelőtt, hogy a Szinegorszk elhagyta volna a térséget.

Az ilyen típusú helikopterek akár négy, hajók elleni Sea Venom rakétával vagy Sting Ray torpedókkal is felfegyverezhetők, ám nem hozták nyilvánosságra, hogy a most bevetett gép viselt-e fegyverzetet.

Orosz hajókat korábban is kapcsolatba hoztak tenger alatti infrastruktúra elleni beavatkozási kísérletekkel. A Fitburg nevű orosz tanker legénységét decemberben vették őrizetbe a finn hatóságok, miután a hajó áthaladása idején megsérültek a Helsinki és Tallinn közötti tenger alatti kábelek.

Az év elején a Jantar nevű orosz kémhajó hajó hajózott be brit vizekre, amire a Királyi Haditengerészet megfigyelési művelettel reagált.

A közlekedési minisztérium szóvivője közölte, hogy egyértelmű figyelmeztetést adtak ki a Szinegorszk számára a brit vizek elhagyására, miután a hajó állítólag sürgős biztonsági javítások miatt futott be. Hozzátette, hogy a hajó végül maradéktalanul eleget tett az utasításnak.

