  • Megjelenítés
Támadásra készülhetett egy orosz hajó Európa partjainál, harci helikoptereket vetettek be a megállítására
Globál

Támadásra készülhetett egy orosz hajó Európa partjainál, harci helikoptereket vetettek be a megállítására

Portfolio
Tenger alatti távközlési vezetékek környékén horgonyzott le egy orosz teherhajó. Mivel többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó elhagyni a helyszínt a brit haditengerészet egy katonai helikopter küldött az elűzésére. A műszaki hiba miatt rostokló hajó végül varázsütésre megjavult és a fenyegetés hatására távozott a vezetékek közeléből - írta meg a The Telegraph.

A Szinegorszk nevű orosz teherhajó kedd este futott be a Bristoli-csatornába, és nagyjából három kilométerre Minehead partjától vetett horgonyt Somerset északi partvidékén. A hajó kevesebb mint másfél kilométerre állt meg azoktól a tenger alatti távközlési kábelektől, amelyek

Nagy-Britanniát az Egyesült Államokkal, Kanadával, Spanyolországgal és Portugáliával kötik össze.

A brit hatóságok felszólították a hajó kapitányát, hogy hagyja el a brit felségvizeket, miután az orosz legénység azzal indokolta lehorgonyzását, hogy sürgős biztonsági javításokat végeznek. Mivel a hajó több mint tizennégy órán át a helyén maradt, a somerseti Yeovilton haditengerészeti légibázisáról

egy Wildcat támadóhelikoptert küldtek a térségbe.

Még több Globál

Rejtélyes üzenetet küldött Donald Trump a "különleges" partnerének: még megbánhatja, amit tett?

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról

A helikopter érkezését követően az orosz legénység azonnal felhúzta a horgonyt, és a Szinegorszk visszahajózott a nyílt tenger irányába, eleget téve a brit felszólításnak.

A Szinegorszk legutóbb három hete kötött ki Arhangelszknél, amely fontos kereskedelmi központ, egyben

az orosz haditengerészet Északi Flottájának főhadiszállása is.

Hajókövetési adatok szerint a teherhajó kedd este hajózott fel a Bristoli-csatornán, és körülbelül 23 órakor állt meg Minehead előtt. Másnap délután 14 óráig maradt mozdulatlanul a helyszínen.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Szinegorszk horgonyzóhelyétől alig több mint egy kilométerre öt tenger alatti adatkábel húzódik. Ezek közül kettő a TGN Atlantic rendszer része, amely Nagy-Britanniát New Yorkkal köti össze. Egy másik, az Egyesült Királyságot a kanadai Új-Skóciával kapcsolja össze, míg a fennmaradó két kábel Spanyolországot és Portugáliát köti össze a brit partokkal.

A Wildcat helikopter szerda délután fél kettőkor szállt fel Yeoviltonból, nagyjából fél órával azelőtt, hogy a Szinegorszk elhagyta volna a térséget.

Az ilyen típusú helikopterek akár négy, hajók elleni Sea Venom rakétával vagy Sting Ray torpedókkal is felfegyverezhetők, ám nem hozták nyilvánosságra, hogy a most bevetett gép viselt-e fegyverzetet.

Orosz hajókat korábban is kapcsolatba hoztak tenger alatti infrastruktúra elleni beavatkozási kísérletekkel. A Fitburg nevű orosz tanker legénységét decemberben vették őrizetbe a finn hatóságok, miután a hajó áthaladása idején megsérültek a Helsinki és Tallinn közötti tenger alatti kábelek.

Az év elején a Jantar nevű orosz kémhajó hajó hajózott be brit vizekre, amire a Királyi Haditengerészet megfigyelési művelettel reagált.

A közlekedési minisztérium szóvivője közölte, hogy egyértelmű figyelmeztetést adtak ki a Szinegorszk számára a brit vizek elhagyására, miután a hajó állítólag sürgős biztonsági javítások miatt futott be. Hozzátette, hogy a hajó végül maradéktalanul eleget tett az utasításnak.

Kapcsolódó cikkünk

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot – Háborúra készül Magyarország szomszédja
Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility