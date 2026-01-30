  • Megjelenítés
Történelmi fordulat a világ legnagyobb olajtartalékával bíró országban: sok minden változhat, de elég lesz?
Történelmi fordulat a világ legnagyobb olajtartalékával bíró országban: sok minden változhat, de elég lesz?

A venezuelai parlament átfogóan módosította a latin-amerikai ország olajipart szabályozó törvényeit, részben az Egyesült Államok nyomására, hogy ösztönözze a külföldi magánbefektetéseket - közölte a Guardian.

Az új szénhidrogén-törvény

lehetővé teszi, hogy a magáncégek közvetlenül irányítsák az olajtermelést és -értékesítést,

miközben az állam formálisan megőrzi felügyeleti szerepét. A szabályozás csökkenti az adóterheket, és független vitarendezési mechanizmust vezet be a befektetők számára.

A Guardian által megkérdezett elemzők szerint a jogszabály szövege több ponton nem elég egyértelmű. Úgy látják, hogy bár a módosítások kedvező irányba mutatnak, önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy az Egyesült Államok ténylegesen újraindítsa és tartósan fellendítse a venezuelai olajipart.

Csütörtökön Delcy Rodríguez ügyvezető elnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel.

Trump bejelentette, hogy hamarosan megnyitja Venezuela légterét a kereskedelmi forgalom előtt.

Korábban az Egyesült Államok "teljes egészében lezártnak" nyilvánította Venezuela légterét, aminek következtében legalább nyolc nemzetközi légitársaság felfüggesztette járatait az országba és az országból.

Trump elmondta, hogy az amerikai olajvállalatok már a helyszínen felméréseket végeznek, és ígérete szerint "hatalmas gazdagságot hoznak majd Venezuelának és az Egyesült Államoknak egyaránt". A Trump-kormányzat emellett bizonyos szankciókat is enyhített a venezuelai olajiparral szemben.

Az új törvény értelmében a magáncégek – még kisebbségi partnerként is – közvetlenül gyakorolhatják a "műszaki és üzemeltetési irányítást" a PDVSA állami olajvállalattal létrehozott vegyes vállalatokban. A korábbi szabályozás szerint az operatív döntések felett az államnak kellett ellenőrzést gyakorolnia.

A jogszabály a jogdíjfizetés mérséklését is lehetővé teszi: a jelenlegi 30 százalékos szintről akár nullára is csökkenthető a teher egyes projektek esetében.

David Vera, a Craig Üzleti Iskola dékánhelyettese szerint a törvény "szükséges és összességében pozitív lépés, de még mindig nem nyújt elegendő biztosítékot ahhoz, hogy az amerikai olajcégek jelentős tőkét fektessenek be". José Ignacio Hernández, a venezuelai olajipar szakértője hozzátette, hogy a jogszabály "nem kezeli mindazokat az okokat, amelyek az olajszektor összeomlásához vezettek".

Venezuela a világ legnagyobb igazolt olajtartalékaival rendelkezik, mégis a globális termelés kevesebb mint egy százalékát adja. Az ország az 1920-as években vált jelentős olajtermelővé, majd az 1970-es években államosította az ágazatot.

A kitermelés Hugo Chávez elnöksége alatt kezdett visszaesni, amikor a PDVSA vezetését és műszaki szakembergárdáját lecserélték. Az évekig tartó rossz gazdálkodás, a kiterjedt korrupció és az amerikai szankciók következtében a napi 3,4 millió hordós termelés mintegy egymillió hordóra zuhant.

Gonzalo Escribano, az Elcano Királyi Intézet energia- és klímaprogramjának vezetője szerint a venezuelai olajpiac csak egy demokratikus átmenet után válhat igazán vonzóvá a külföldi befektetők számára. Ennek lehetséges időpontjáról ugyanakkor az Egyesült Államok még nem adott jelzést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

