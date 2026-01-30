Úgy néz ki, ebből háború lesz: valójában hallani sem akar Irán a tárgyalásokról, azt mondják, semmi értelme Trumppal egyeztetni

Egy magas rangú, nevét nem vállaló iráni tisztségviselő az Al-Monitor hírportálnak nyilatkozva közölte, hogy Irán nem egyezik Amerika követeléseibe:
Teherán nem fogja leállítani az urándúsítást és ballisztikus rakétaprogramját sem számolja fel.
Washington e két feltétel mellett elvárja Teherántól a meglévő dúsított uránkészlet elszállítását, valamint a regionális szövetségeseknek nyújtott támogatás megszüntetését is.
Az amerikai fél jelezte: ha Irán ezeket a követeléseket nem teljesíti, Amerika támadni fog.
Irán hivatalosan azt kommunikálja, hogy nyitott a tárgyalásokra, de a tisztségviselő azt mondta a lapnak:
Nem akarunk olyan egyeztetésekbe belemenni, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve, és később egy újabb háború ürügyéül szolgálhatnak."
A nyilatkozó szerint Teherán nem fogad el amerikai ultimátumokat sem a nukleáris, sem a rakétaprogramjával kapcsolatban.
A hagyományos fegyvereinkről, beleértve a rakétákat, nem tárgyalunk. Ez olyan kockázat, amit nem vállalhatunk"
– szögezte le.
Az urándúsítás kérdésében ugyanakkor Irán kész a párbeszédre. A tisztségviselő szerint Teherán "üdvözölné azokat a tárgyalásokat, amelyek biztosítják az ország békés célú nukleáris tevékenységhez való jogát".
A tisztségviselő figyelmeztetett: amerikai támadás esetén Iránnak
nem marad más választása, mint hogy minden rendelkezésére álló eszközt bevessen a válaszcsapáshoz".
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
