Váratlan fordulat Európában: elkezdtek mozgolódni Trump szövetségesei – Ez most már tényleg túlzás?

Támogatás a tengerentúlról
Donald Trump második adminisztrációja, illetve az elnök mögött álló MAGA mozgalom soha nem csinált titkot abból, hogy Európában azokat az erőket támogatja, amelyek az európai integráció gyengítését tűzték zászlajukra, nevezzük őket „populistáknak”, „szuverenistáknak”, „radikális jobboldaliaknak” vagy „EU-szkeptikusoknak”. Így Trump egyes emberei nyílt támogatásukat fejezték ki a német AfD, a francia Nemzeti Tömörülés vagy a brit Reform UK mellett, ahogy felszólaltak például a román Călin Georgescu mellett, akinek első fordulós elnökválasztási győzelmét a román alkotmánybíróság utólag törölte, de nyíltak kiálltak Karol Nawrocki konzervatív lengyel államfőjelölt mellett is a lengyel kormánypártok jelöltjével, Rafał Trzaskowskival szemben.
Az amerikai vezetés ezen erők támogatását azzal indokolta, hogy szerintük Európában elnyomják a szólásszabadságot, aminek a legegyértelműbb jele éppen az, hogy ezek ellen a nem fősodratú pártok ellen történnek fellépések a kormányok felől. Idesorolták például, hogy a német alkotmányvédelmi hivatal szélsőséges szervezetnek nyilvánította az AfD-t, hogy Marine Le Pent a bíróság – egyelőre első fokon – eltiltotta a 2027-ben esedékes francia elnökválasztáson való indulástól, vagy hogy Călin Georgescut az alkotmánybíróság nem engedte elindulni a megismételt román elnökválasztáson.
Decemberben aztán a Trump-kormányzat nyilvánosságra hozta az új nemzetbiztonsági stratégiát, amelyben explicite leírják, hogy az EU „aláássa a politikai szabadságot és a szuverenitást”, Európában cenzúrázzák a szólásszabadságot és elnyomják a politikai ellenzéket. Csupa olyan váddal illették tehát az európai demokratikus országokat, melyekkel az Egyesült Államok korábban csak latin-amerikai, afrikai vagy ázsiai (fél)diktatúrákat illetett.
A nemzetbiztonsági stratégia egyben nyíltan leírta, hogy Washington támogatja az európai fősodorral szemben álló jobboldali erőket.
Az amerikai diplomáciának továbbra is ki kell állnia a valódi demokrácia, a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint az európai nemzetek egyéni karakterének és történelmének kíméletlen ünneplése mellett. Amerika arra bátorítja európai politikai szövetségeseit, hogy támogassák e szellemiség megújulását, és a hazafias európai pártok növekvő befolyása valóban nagy optimizmusra ad okot
– olvasható a dokumentumban.
Miközben az Egyesült Államok a szólásszabadság elnyomására hivatkozik mint a „jobboldali populista” erők támogatásának indokára, addig Trump kritikusai szerint az amerikai elnök valójában önző célokat követ. E kritika szerint Washington célja az, hogy a több tekintetben riválisnak tekintett Európai Unió meggyengüljön, az európai integráció felhíguljon, mert így az Egyesült Államok könnyebben tudja érvényesíteni érdekeit az egyes tagállamokkal szemben, mintha egy egységes Európával kell szembenéznie. Az EU gyengítéséhez pedig a legjobb eszköz az olyan tagállami pártok támogatása, amelyek szintén ezt a célt tűzik ki maguk elé.
Itt a fordulat?
A radikális jobboldal Trump második ciklusának első hónapjaiban örömmel fogadta a tengerentúlról érkező támogatást. Nagyon látványos volt ez például a lengyel ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) esetében, amely Donald Tusk kormányát azzal támadta, hogy nem ápol elég jó kapcsolatokat a Trump-kormányzattal, ami veszélyezteti Lengyelország érdekeit, hiszen Varsó legfontosabb szövetségese az Egyesült Államok. A PiS által támogatott, az elnökválasztást végül megnyerő Karol Nawrocki a kampányában erőteljes támogatást kapott Washingtonból – maga Trump is fogadta a Fehér Házban –, és azóta is az amerikai elnök egyik legnagyobb híve Európában. Ugyanakkor feltűnő, hogy bár az amerikai elnök Nawrockit is meghívta a gázai Béketanácsba, az egyelőre nem csatlakozott a múlt héten Davosban létrehozott szervezethez.
Más Trump-szövetségesnek tartott európai politikusoknál azonban az elmúlt hetek amerikai kormányzati akciói és az elnök egyes kijelentései kisebb vagy nagyobb mértékben már kiverték a biztosítékot. Különösen két téma érintette érzékenyen a nemzeti szuverenitást a zászlajukra kitűző pártokat: az egyik Nicolás Maduro volt venezuelai elnök elleni katonai akció, amely egész nyíltan egy szuverén ország ügyeibe való beavatkozás, és mint ilyen, egy „szuverenista” erő számára alapból elfogadhatatlan. A másik ügy a Grönlandra bejelentett amerikai igény, amely szintén szuverenitási kérdés, ráadásul itt már egy európai ország – jelesül Dánia – érintett.
A leghatározottabban a francia Nemzeti Tömörülés elnöke, a Patrióták EP-frakció vezetője, Jordan Bardella szegült szembe Trumppal, ami nem véletlen, hiszen Franciaországban Charles de Gaulle óta hagyomány, hogy szemben állnak az Egyesült Államok európai túlterjeszkedésével. A de jure pártvezér (de facto továbbra is Marine Le Pen vezeti a pártot) Maduro elfogása kapcsán „a birodalmi ambíciók visszatérésétől” óvott, illetve attól, hogy az erősebb hatalom felrúgja a nemzetközi szabályokat. A Grönland megszerzésével kapcsolatos amerikai nyilatkozatokat egy európai ország szuverenitásával szembeni „közvetlen kihívásként” értékelte, majd miután Trump vámokkal fenyegette meg a Dániát védelmükbe vevő országokat – köztük Franciaországot –, zsarolásról és Európa „vazallussá tételéről” beszélt, sőt felszólította az EU-t, hogy érvényesítse az Egyesült Államokkal szemben az úgynevezett „gazdasági kényszerítések elleni eszközt”.
A Nemzeti Tömörülés számára az is kellemetlenné vált, hogy a német Der Spiegel kiderítette, hogy az amerikai kormányzat azt fontolgatta, szankciókat vetnek ki azokra a (francia) bírókra, akik Marine Le Pent első fokon öt évre eltiltották a választáson való indulástól. Bár az amerikai külügyminisztérium és a Nemzeti Tömörülés is tagadta a Spiegel állításait, a párt egyes politikusai kifejezték, hogy elutasítják azt, hogy egy külső hatalom beleavatkozzon a francia belügyekbe.
Még a Trumphoz jóval közelebb álló brit Nigel Farage-tól, illetve a német AfD-től is érkezett kritika az amerikai elnök megszólalásai kapcsán. A jelenleg legnépszerűbb brit párt, a Reform UK vezetője, aki személyesen is jó kapcsolatot ápol Trumppal, például azt mondta Davosban, hogy bár a világ „jobb, biztonságosabb hely” lenne, ha az Egyesült Államokhoz kerülne Grönland, erről végső soron maguknak a sziget lakóinak kell dönteniük.
Az amerikai Képviselőház republikánus elnökének, Mike Johnsonnak címezve szavait már keményebben fogalmazott: azt mondta, az, hogy Trump Grönland elfoglalásával fenyegetőzött, a Dániát megvédő országokat pedig vámokkal fenyegette, „ellenséges cselekedet”. A Reform UK vezére azt is megjegyezte, hogy a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetések a „legnagyobb törésvonalat” jelentik a transzatlanti szövetségben az 1956-os szuezi válság óta. (A magyar forradalommal egy időben kirobbant konfliktus során Izrael Nagy-Britanniával és Franciaországgal együttműködve indított támadást Egyiptom ellen, de az Egyesült Államok nyomására végül visszakozniuk kellett.)
Az Alternatíva Németország (AfD) viszonya is rendkívül szívélyes volt a Trump-kormányzattal és a MAGA mozgalommal. A 2025-ös müncheni biztonsági konferencián elmondott, Európát ostorozó beszéde után J. D. Vance amerikai alelnök találkozott Alice Weidellel, a párt társelnökével és akkori kancellárjelöltjével. A februári Bundestag-választások kampányában az akkor még az amerikai elnökkel kötelékben repülő Elon Musk, illetve az ifjabb Donald Trump is egyértelmű támogatásáról biztosította az AfD-t. A párt külpolitikai szóvivőjét, Markus Frohnmaiert a Fiatal Republikánusok nevű ifjúsági szervezet díszvendégeként fogadta decemberben tartott New York-i gálájukon.
Weidel és a másik társelnök, Chrupalla aztán január közepén egyértelműen elítélték az Egyesült Államok venezuelai akcióját.
Donald Trump egy alapvető választási ígéretét szegte meg, jelesül, hogy nem avatkozik bele más országok ügyeibe
– jelentette ki Weidel egy sajtótájékoztatón. Chrupalla ehhez azt fűzte hozzá, hogy elutasítják a „vadnyugati módszereket”.
Nem sokkal később az amerikai elnök egy másik kijelentése kapcsán is meg kellett szólalnia az AfD vezetésének. Trump ugyanis a múlt héten azt mondta, hogy bár az európai NATO-tagországok is szerepet vállaltak az afganisztáni katonai misszióban, a „frontvonaltól távol” tették ezt. Németország az afganisztáni misszió két évtizede alatt összesen 59 katonáját veszítette el, emellett több százan megsebesültek, egyesek maradandóan. Trump kijelentését nemcsak Boris Pistorius német védelmi miniszter ítélte el, bocsánatkérésre szólítva fel az amerikai elnököt, hanem Weidel is megszólalt.
Az AfD társelnöke jelezte, nem ért egyet az amerikai elnök szavaival, hozzátéve, a német katonák tiszteletet és elismerést érdemelnek szolgálataikért.
59 német katona vesztette életét. Sokan megsebesültek, és még ma is szenvednek a bevetés következményeitől
– fogalmazott Weidel.
A nyugat-európai közvélemény Trump ellen van
A nyugat-európai radikális jobboldali pártok nemcsak azért kénytelenek az utóbbi időben már szinte rendszeresen ellentmondani Trumpnak, mert az amerikai elnök tettei és kijelentései olyan elsődleges fontosságú témáikkal, értékeikkel mennek szembe, mint a szuverenitás vagy a nemzeti büszkeség, hanem azért is, mert
a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a Trump-barátság egyre kevésbé népszerű pozíció a nyugat-európai lakosság körében.
Egy december elején – tehát még bőven a venezuelai akció, illetve a Grönland-probléma eszkalálódása előtt – a Politico megbízásából készített felmérés szerint Nagy-Britanniában, Franciaországban és Németországban is rendkívül alacsonyan van Trump elfogadottsága.
- A közvélemény-kutatás szerint a teljes brit lakosságban 24,7 százalék látja pozitívan az amerikai elnököt, míg 55,2 százalékuk negatívan vélekedik róla. A Reform UK szavazóinál lényegesen jobb Trump megítélése: 48 százaléknyian vélekednek róla pozitívan, és 29,6 százaléknyian negatívan. Ugyanakkor Farage és Trump jó kapcsolatát, az amerikai elnök és a Reform UK ideológiája közötti hasonlóságot tekintve az, hogy a brit párt híveinek fele sincs pozitív véleménnyel Trumpról, jelzi, hogy az ő körükben is elég ambivalens a viszony.
- Németországban még rosszabb Trump megítélése: mindössze a lakosság 13,5 százaléka vélekedik pozitívan róla, míg 65,8 százaléknak negatív véleménye van az amerikai elnökről. Az AfD szavazóinak majdnem egyharmada (31,6 százalék) semlegesen viszonyul az amerikai elnökhöz, másik majdnem egyharmaduk pozitívan (32 százalék), míg kicsit több mint egyharmaduk (35 százalék) negatívan ítéli meg. Tehát az AfD-híveknél már csekély többségben vannak a Trumpról negatívan vélekedők a pozitívan vélekedőkkel szemben.
- Franciaországban nagyon hasonló arányokat találunk: itt a teljes lakosság 11 százaléka van jó véleménnyel Trumpról, míg 64,8 százalékuk nem kedveli az amerikai elnököt. A Nemzeti Tömörülés hívei körében még rosszabb Trump elfogadottsága, mint az AfD-szimpatizánsoknál: mindössze 25,2 százalékuk vélekedik pozitívan róla, míg 43,3 egyértelműen elutasító vele szemben. 29,7 százalékuk mondta azt, hogy sem pozitívan, sem negatívan nem vélekedik az amerikai elnökről. Ezek után nem meglepő, hogy Jordan Bardella szokatlanul kemény hangnemben állt bele Trumpba.
A német közszolgálati televízió, az ARD megrendelésére készített január eleji közvélemény-kutatás már a Maduro elleni akcióra is rá tudott kérdezni a német lakosság körében: eszerint a németek 72 százaléka nem tartja jogosultnak az akciót, és mindössze 12 százaléka véli úgy, hogy igazolható a beavatkozás.
Trump megítélése e felmérés szerint még rosszabb, mint a Politico egy hónappal korábbi felmérése szerint: mindössze 12 százaléknyian vélekednek pozitívan az amerikai elnökről. Az Egyesült Államokat csak a lakosság 15 százaléka tartja megbízhatónak Németország számára, ezzel NATO-szövetségesük lassan az ellenséges Oroszország szintjére süllyed, amelyet a németek 9 százaléka tart megbízható partnernek.
Címlapkép: Donald Trumpot éltető szélsőjobboldali tüntetők Berlinben 2025. március 22-én. Forrás: Omer Messinger/Getty Images
