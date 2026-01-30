  • Megjelenítés
Váratlanul a feszült térségben bukkantak fel az európai atomhatalom vadászgépei, ez egy pusztító háború közeledésére utal
Váratlanul a feszült térségben bukkantak fel az európai atomhatalom vadászgépei, ez egy pusztító háború közeledésére utal

Az Egyesült Királyság a Brit Királyi Légierő tizenkét Eurofighter FGR4 vadászgépet küldött Katarba, közvetlenül Irán szomszédjába – írja a Military Watch Magazine.

A katonai szaklap szerint a tucatnyi vadászgép nem fog részt venni az esetleges Irán elleni katonai csapásokban, sokkal inkább a síita hatalom megtorlásánál kaphatnak légvédelmi feladatokat. Jelenleg az Egyesült Államok több forgatókönyvet is mérlegel a teheráni vezetéssel szemben, ezek között van a katonai csapás lehetősége is. A nyugati szuperhatalom

az elmúlt időszakban jelentős katonai képességet kezdett csoportosítani a régióban, ez egyre inkább a támadásra utal.

Amennyiben megtörténik a beavatkozás, lehet számítani Teherán válaszára is, ballisztikus rakétákkal és pilóta nélküli drónokkal. Az Eurofighterek az előbbiekkel szemben nem tudnak megfelelő védelmet biztosítani, de a Sahed-típusú drónok megsemmisítésében hatékonyak lehetnek. Ezeknek a típusoknak azonban vannak gyengeségeik is. Például a mechanikusan szkennelt radarrendszerre való támaszkodásuk rendkívül sebezhetővé teszi őket a zavarással szemben. Nem véletlen, hogy London csökkenteni kezdte a légierejében az Eurofighterek számát. Azt tervezik, hogy negyven darabot felszerelnek ECRS Mk2 aktív elektronikusan szkennelt radarrendszerrel (AESA), amely jelentősen javít a harci potenciálját. Az Egyesült Királyság döntése alapján amerikai fejlesztésű F-35 ötödik generációs lopakodó vadászgépekre támaszkodnak majd a jövőben.

Az Egyesült Államok esetleges támadásánál nagyban támaszkodhat majd a vadászgépekre, F-35A és C típusok a hírszerzésben és az elektronikus hadviselésben, míg az EA-18 Growlerek a légvédelem semlegesítésében segíthetnek.

A brit Eurofightereknek van már tapasztalata az iráni drónok lelövésében, 2024-ben több alkalommal is jeleskedtek ebben,

bár a legtöbb találatot az amerikai F-15E-k végezték. Az Eurofighterek Gázánál is teljesítettek feladatot, miután 2023 októberében kitört a háború Izrael és a Hamász között.

Váratlan fordulat: Teherán hirtelen tárgyalna a nukleáris programról

Címlapkép forrása: Emily Macinnes/Bloomberg via Getty Images

