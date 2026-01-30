Veszélyes terv: Trump titokban rá akarja venni az arab államokat valami olyasmire, ami az egész térséget lángba boríthatja

Egy amerikai tisztviselő és két arab diplomáciai forrás a Middle East Eye-nak elmondta, hogy Washington a napokban azon dolgozik, hogy
Rijádot rávegye egy Irán elleni katonai akció támogatására.
Washington és öbölbeli szövetségesei azonban eltérően ítélik meg a helyzetet. Miközben a Trump-kormányzat Szaúd-Arábiát próbálja meggyőzni a támadás támogatásáról, Rijád Ománnal, Katarral és Törökországgal együtt továbbra is a tárgyalásos rendezést szorgalmazza.
A washingtoni egyeztetések részleteit ismerő amerikai tisztviselő közölte: a Trump-kormányzat Halid bin Szalmán védelmi miniszterrel arról tárgyal, miként lehetne katonai csapásokkal visszaszorítani az iráni fenyegetést a térségben. Ez magában foglalja Teherán proxy erőit és ballisztikus rakétaarzenálját is. Az amerikai fél emellett hosszú távú biztonsági elköteleződéséről is szeretné biztosítani Rijádot.
Arab források szerint Washington várhatóan "ígéreteket" fog tenni Szaúd-Arábiának, ám nem részletezték, mit ajánlhat Trump a támogatásért cserébe.
Minden öbölbeli arab országból azt hallom, hogy ez nagyon rossz ötlet. Őszintén szólva Trump nem tud semmit ígérni az Öbölnek
– mondta Douglas Silliman, a washingtoni Arab Gulf States Institute elnöke, volt kuvaiti nagykövet.
Egy arab tisztviselő szerint Szaúd-Arábia talán rávehető arra, hogy csendben beleegyezzen az esetleges amerikai csapásokba. Egy másik forrás viszont azt állította: Mohamed bin Szalmán trónörökös egyértelművé tette, hogy Rijád teljes mértékben ellenzi a katonai akciót. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek nyilvánosan kijelentették, hogy nem engedik légterük vagy területük felhasználását Irán elleni támadásra. Egy volt amerikai védelmi tisztviselő szerint Washington akár kifejezetten azt próbálhatja elérni, hogy Szaúd-Arábia mégis engedélyezze légtérének használatát.
Törökország is aktív közvetítő szerepet vállal. Recep Tayyip Erdoğan elnök felajánlotta, hogy telekonferenciát szervez Trump és iráni hivatali partnere, Maszúd Peszeskján között. Elemzők szerint az öböl menti államok egyfajta kényes, de számukra kedvező egyensúlyt értek el Iránnal. A 2025 júniusában végrehajtott izraeli és amerikai csapások meggyengítették az Iszlám Köztársaságot, ami jobb tárgyalási pozíciót biztosít az arab országoknak olyan kérdésekben, mint a jemeni vagy a szudáni rendezés. Az arab vezetők emellett jelenleg elfogadhatóbbnak tartják Irán mostani vallási elitjét, mint azt a forgatókönyvet, amelyet
egy újabb támadás hozhatna magával: egy instabil hatalmi vákuumot vagy a Forradalmi Gárda megerősödését és uralmát.
Az Egyesült Államok eközben jelentős katonai erőket vont össze a térségben. Az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót a Dél-kínai-tengerről a Közel-Keletre vezényelték. A fedélzeten F–35-ös és F/A–18-as vadászgépek, valamint EA–18G Growler elektronikai hadviselési repülőgépek állomásoznak, a hajót pedig irányított rakétákkal felszerelt rombolók kísérik.
