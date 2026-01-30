  • Megjelenítés
Videók: megpróbálták kitűzni az amerikai zászlót Grönland fővárosában, csúnya vége lett
Globál

Videók: megpróbálták kitűzni az amerikai zászlót Grönland fővárosában, csúnya vége lett

Portfolio
Egy német humorista amerikai tisztviselőnek öltözve viccből ki akart tűzni egy amerikai zászlót Grönland fővárosában, Nuukban, de a helyiek ellenállása miatt ez nem sikerült neki – írja a Politico.

Maxi Schafroth komikus egy szatirikus műsort forgatott a német NDR televízió számára Grönland fővárosában, melynek során amerikai tisztviselőnek öltözve fel akart húzni egy oszlopra egy amerikai zászlót.

A helyiek azonban közbeléptek, és megakadályozták ebben.

Mint a performanszról készült egyik videón látszik, Schafroth bocsánatot kért a balul elsült viccért. A grönlandi hatóságok pénzbüntetést is kiszabtak a humoristára.

Még több Globál

Kritikus helyzet a határnál: veszélybe került a gázellátás, több ezren a dermesztő hidegben

Rekordösszegű szerződést kötött a Pentagon: új gyár épül, ezreket készítenek a szuperrakétákból

Részleges tűzszünetről jönnek beszámolók, fontos ígéretet kapott Trump Putyintól – Háborús híreink pénteken

Nuuk polgármestere maga is elítélte a cselekményt.

Grönlandra jelenleg nagy nemzetközi figyelem irányul, miközben lakosságunk körében valódi aggodalom és bizonytalanság tapasztalható. Ebben a helyzetben az Ön döntései, viccei és módszerei nem veszélytelenek. Következményei vannak – valódi következmények valódi emberek számára

– fogalmazott Avaaraq Olsen.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette, az Egyesült Államok területi igényt formál a Dánia ellenőrzése alatt álló, de autonómiával bíró Grönland szigetére. A grönlandi lakosság nagy része nem akar az Egyesült Államokhoz tartozni.

Címlapkép forrása: Juliette Pavy/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Erőre kapott a forint
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Tűzszünet és béketárgyalások: Moszkva végleges választ adott Ukrajna kérésére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility