Videók: megpróbálták kitűzni az amerikai zászlót Grönland fővárosában, csúnya vége lett

Maxi Schafroth komikus egy szatirikus műsort forgatott a német NDR televízió számára Grönland fővárosában, melynek során amerikai tisztviselőnek öltözve fel akart húzni egy oszlopra egy amerikai zászlót.
A helyiek azonban közbeléptek, és megakadályozták ebben.
German satirist Maxi Schafroth pretended to be a US representative, tried to raise the US flag in Nuuk, the capitol of #Greenland.For context, however untactful, this was satire intended against the US threats of annexation, not against Greenland. pic.twitter.com/oXqSnfKze0 https://twitter.com/hashtag/Greenland?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Hecateus (@Hecateon) January 29, 2026
Mint a performanszról készült egyik videón látszik, Schafroth bocsánatot kért a balul elsült viccért. A grönlandi hatóságok pénzbüntetést is kiszabtak a humoristára.
Today, the man behind the satire, German comedian Maxi Schafroth, apologises to the Greenlandic people and to the staff member at the cultural centre who stopped him from raising the U.S. flag.Q: You looked a bit uncomfortable yesterday. Did you underestimate how serious the… pic.twitter.com/vVFhSAoxGW https://t.co/vVFhSAoxGW— Orla Joelsen (@OJoelsen) January 29, 2026
Nuuk polgármestere maga is elítélte a cselekményt.
Grönlandra jelenleg nagy nemzetközi figyelem irányul, miközben lakosságunk körében valódi aggodalom és bizonytalanság tapasztalható. Ebben a helyzetben az Ön döntései, viccei és módszerei nem veszélytelenek. Következményei vannak – valódi következmények valódi emberek számára
– fogalmazott Avaaraq Olsen.
Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette, az Egyesült Államok területi igényt formál a Dánia ellenőrzése alatt álló, de autonómiával bíró Grönland szigetére. A grönlandi lakosság nagy része nem akar az Egyesült Államokhoz tartozni.
Címlapkép forrása: Juliette Pavy/Bloomberg via Getty Images
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Érkeznek a válaszok!
Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Nyomás alatt a nemesfémek.
Lecsapott Donald Trump, és vészhelyzetet hirdetett: "brutális agresszióról" beszél az össztűz alá vett rezsim
Ez már a fojtófogás első felvonása lenne?
Súlyos vádak keringenek: rendkívül kínos helyzetbe vágta magát Trump bizalmasa – Elege lett Kijevnek?
Többször is leégethette saját magát.
Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac
Véget ér a találgatás.
Súlyosan fertőző, veszélyes vírus jelenlétét azonosították Magyarországon
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében találtak fertőzött állatokat.
Újabb lakópark-beruházás ellen tiltakozik a lakosság, bejelentést tett az újbudai polgármester
Nem ez az első eset, amelyik kivágja a biztosítékot a Móricz Zsigmond körtér szomszédságában.
Bírósági fordulat: két óriásbank közül csak az egyik menekült meg az Epstein-áldozatok keresetétől
Májusban bíróság elé áll a Bank of America.
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!