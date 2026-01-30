Videók: megpróbálták kitűzni az amerikai zászlót Grönland fővárosában, csúnya vége lett

Maxi Schafroth komikus egy szatirikus műsort forgatott a német NDR televízió számára Grönland fővárosában, melynek során amerikai tisztviselőnek öltözve fel akart húzni egy oszlopra egy amerikai zászlót.

A helyiek azonban közbeléptek, és megakadályozták ebben.

German satirist Maxi Schafroth pretended to be a US representative, tried to raise the US flag in Nuuk, the capitol of #Greenland.For context, however untactful, this was satire intended against the US threats of annexation, not against Greenland. pic.twitter.com/oXqSnfKze0 https://twitter.com/hashtag/Greenland?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Hecateus (@Hecateon) January 29, 2026

Mint a performanszról készült egyik videón látszik, Schafroth bocsánatot kért a balul elsült viccért. A grönlandi hatóságok pénzbüntetést is kiszabtak a humoristára.

Today, the man behind the satire, German comedian Maxi Schafroth, apologises to the Greenlandic people and to the staff member at the cultural centre who stopped him from raising the U.S. flag.Q: You looked a bit uncomfortable yesterday. Did you underestimate how serious the… pic.twitter.com/vVFhSAoxGW https://t.co/vVFhSAoxGW — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 29, 2026

Nuuk polgármestere maga is elítélte a cselekményt.

Grönlandra jelenleg nagy nemzetközi figyelem irányul, miközben lakosságunk körében valódi aggodalom és bizonytalanság tapasztalható. Ebben a helyzetben az Ön döntései, viccei és módszerei nem veszélytelenek. Következményei vannak – valódi következmények valódi emberek számára

– fogalmazott Avaaraq Olsen.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette, az Egyesült Államok területi igényt formál a Dánia ellenőrzése alatt álló, de autonómiával bíró Grönland szigetére. A grönlandi lakosság nagy része nem akar az Egyesült Államokhoz tartozni.

Címlapkép forrása: Juliette Pavy/Bloomberg via Getty Images