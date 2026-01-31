  • Megjelenítés
Döbbenetes felvételek érkeztek: megint atombombát épít a Közel-Kelet fenyegető nagyhatalma?
Globál

Döbbenetes felvételek érkeztek: megint atombombát épít a Közel-Kelet fenyegető nagyhatalma?

Portfolio
Műholdfelvételek tanúsága szerint Irán megpróbálja kimenteni a lebombázott nukleáris létesítményeiből az értékes berendezéseket és anyagokat - számolt be a Telegraph.

A Planet Labs amerikai műholdas cég felvételein az látszik, hogy az iszfaháni és a natanzi nukleáris létesítmények két megrongálódott épületére új tetőszerkezet került. Ez az első érdemi aktivitás a háború befejezése óta.

Szakértők szerint ez arra utalhat, hogy

iráni tudósok kulcsfontosságú nukleáris berendezéseket próbálnak megmenteni, amelyek túlélhették a bombázást, és amelyek létezéséről sem Izraelnek, sem az Egyesült Államoknak nem volt tudomása.

A munkálatok december eleje óta folynak, miközben az országot tömegtüntetések rázták meg, majd egy amerikai katonai beavatkozás réme is felmerült.

A műholdak felvételei a közösségi médiában is azonnal terjedni kezdtek:

Az amerikai közbelépéssel véget érő, tizenkét napos júniusi háború óta

Irán elsősorban ballisztikusrakéta-arzenáljának újjáépítésére összpontosított.

Mindemellett Teherán éles lőszerrel zajló haditengerészeti hadgyakorlatot tart a Perzsa-öbölben, mindössze néhány tengeri mérföldre két amerikai rombolótól, a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonalán. A hadgyakorlat vasárnap kezdődik, és két napig tart a Hormuzi-szorosban, a globális energiaellátás egyik legfontosabb szűk keresztmetszetén. A manővereket várhatóan rakétákkal felszerelt gyorsnaszádok vezetik.

Az Egyesült Államok "Központi Parancsnoksága", amely a közel-keleti hadszíntérért felel, figyelmeztette az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészetét, hogy ne hajtson végre átrepüléseket, és ne közelítse meg nagy sebességgel az amerikai hadihajókat. "Nem fogjuk tolerálni a Forradalmi Gárda veszélyes akcióit" – közölték, hozzátéve: "az amerikai hadsereg a világ legképzettebb és legütőképesebb fegyveres ereje".

Teherán rádión figyelmeztette a hajósokat, hogy hadgyakorlatot tart a szoros északi fő hajózási sávjában, amely legszűkebb pontján mindössze 34 kilométer széles.

A vízi útvonalon naponta mintegy száz hajó halad át, amelyek a világ napi olajtermelésének hozzávetőleg húsz százalékát szállítják.

A hadgyakorlat egyértelmű üzeneteket közvetít.

  • Egyrészt azt demonstrálja, hogy Irán kész beváltani régóta hangoztatott fenyegetését, és egy területe elleni támadás esetén lezárhatja a szorost, ami megbéníthatná a globális energiaellátást. Bár a szakértők vitatják, hogy Irán képes lenne-e tartósan fenntartani egy teljes blokádot, már a fenyegetés önmagában is elegendő lehet piaci turbulencia és áremelkedés kiváltásához.
  • Másrészt a gyakorlat emlékeztetőül szolgál arra, hogy Irán az elmúlt év harctéri kudarcai ellenére továbbra is jelentős hajó elleni cirkálórakéta-képességgel rendelkezik. Ezek a fegyverek közvetlen fenyegetést jelentenek a térségben gyülekező amerikai flottára, köztük az Arábiai-tengeren állomásozó Abraham Lincoln repülőgép-hordozó csapásmérő csoportra, a szorosban járőröző két irányított rakétás rombolóra és az öbölben elhelyezett három, parti hadviselésre alkalmas hadihajóra.

Arab és muszlim államok, úgymint Katar, Omán, az Egyesült Arab Emírségek és Törökország tisztviselői az elmúlt napokban mind megpróbáltak közvetíteni Teherán és Washington között, de áttörésnek egyelőre nincs jele.

Donald Trump most a korábbiaknál is több engedményt követel Irántól. Az amerikai feltételek szerint az ajatollahoknak nemcsak minden urándúsítást be kellene szüntetniük, hanem el kellene fogadniuk az iráni ballisztikusrakéta-program korlátozását is – beleértve az Izraelt elérni képes robbanófejek átadását –, és fel kellene hagyniuk regionális szövetségeseik, például a Hamász, a Hezbollah és a jemeni húszik támogatásával.

Irán azonban a kompromisszumkészség jelei helyett egyre harciasabb magatartást tanúsít.

A rezsim figyelmeztette a világot, hogy felkészült a háborúra, és kész megtorolni bármilyen támadást. Elemzők attól tartanak, hogy a vezetés, amely példátlan brutalitással verte le saját népének tiltakozását, immár külföldön is felhagyhat a visszafogottsággal, és a túlélése érdekében akár lángba boríthatja a térséget.

Címlapkép forrása: Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images

