Döbbenetes felvételek érkeztek: megint atombombát épít a Közel-Kelet fenyegető nagyhatalma?

A Planet Labs amerikai műholdas cég felvételein az látszik, hogy az iszfaháni és a natanzi nukleáris létesítmények két megrongálódott épületére új tetőszerkezet került. Ez az első érdemi aktivitás a háború befejezése óta.
Szakértők szerint ez arra utalhat, hogy
iráni tudósok kulcsfontosságú nukleáris berendezéseket próbálnak megmenteni, amelyek túlélhették a bombázást, és amelyek létezéséről sem Izraelnek, sem az Egyesült Államoknak nem volt tudomása.
A munkálatok december eleje óta folynak, miközben az országot tömegtüntetések rázták meg, majd egy amerikai katonai beavatkozás réme is felmerült.
A műholdak felvételei a közösségi médiában is azonnal terjedni kezdtek:
Satellite images indicate Iran working to salvage nuclear materials from damaged sites https://t.co/k1juReZ9eC https://t.co/k1juReZ9eC— The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 30, 2026
Az amerikai közbelépéssel véget érő, tizenkét napos júniusi háború óta
Irán elsősorban ballisztikusrakéta-arzenáljának újjáépítésére összpontosított.
Mindemellett Teherán éles lőszerrel zajló haditengerészeti hadgyakorlatot tart a Perzsa-öbölben, mindössze néhány tengeri mérföldre két amerikai rombolótól, a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonalán. A hadgyakorlat vasárnap kezdődik, és két napig tart a Hormuzi-szorosban, a globális energiaellátás egyik legfontosabb szűk keresztmetszetén. A manővereket várhatóan rakétákkal felszerelt gyorsnaszádok vezetik.
Az Egyesült Államok "Központi Parancsnoksága", amely a közel-keleti hadszíntérért felel, figyelmeztette az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészetét, hogy ne hajtson végre átrepüléseket, és ne közelítse meg nagy sebességgel az amerikai hadihajókat. "Nem fogjuk tolerálni a Forradalmi Gárda veszélyes akcióit" – közölték, hozzátéve: "az amerikai hadsereg a világ legképzettebb és legütőképesebb fegyveres ereje".
Teherán rádión figyelmeztette a hajósokat, hogy hadgyakorlatot tart a szoros északi fő hajózási sávjában, amely legszűkebb pontján mindössze 34 kilométer széles.
A vízi útvonalon naponta mintegy száz hajó halad át, amelyek a világ napi olajtermelésének hozzávetőleg húsz százalékát szállítják.
A hadgyakorlat egyértelmű üzeneteket közvetít.
- Egyrészt azt demonstrálja, hogy Irán kész beváltani régóta hangoztatott fenyegetését, és egy területe elleni támadás esetén lezárhatja a szorost, ami megbéníthatná a globális energiaellátást. Bár a szakértők vitatják, hogy Irán képes lenne-e tartósan fenntartani egy teljes blokádot, már a fenyegetés önmagában is elegendő lehet piaci turbulencia és áremelkedés kiváltásához.
- Másrészt a gyakorlat emlékeztetőül szolgál arra, hogy Irán az elmúlt év harctéri kudarcai ellenére továbbra is jelentős hajó elleni cirkálórakéta-képességgel rendelkezik. Ezek a fegyverek közvetlen fenyegetést jelentenek a térségben gyülekező amerikai flottára, köztük az Arábiai-tengeren állomásozó Abraham Lincoln repülőgép-hordozó csapásmérő csoportra, a szorosban járőröző két irányított rakétás rombolóra és az öbölben elhelyezett három, parti hadviselésre alkalmas hadihajóra.
Arab és muszlim államok, úgymint Katar, Omán, az Egyesült Arab Emírségek és Törökország tisztviselői az elmúlt napokban mind megpróbáltak közvetíteni Teherán és Washington között, de áttörésnek egyelőre nincs jele.
Donald Trump most a korábbiaknál is több engedményt követel Irántól. Az amerikai feltételek szerint az ajatollahoknak nemcsak minden urándúsítást be kellene szüntetniük, hanem el kellene fogadniuk az iráni ballisztikusrakéta-program korlátozását is – beleértve az Izraelt elérni képes robbanófejek átadását –, és fel kellene hagyniuk regionális szövetségeseik, például a Hamász, a Hezbollah és a jemeni húszik támogatásával.
Irán azonban a kompromisszumkészség jelei helyett egyre harciasabb magatartást tanúsít.
A rezsim figyelmeztette a világot, hogy felkészült a háborúra, és kész megtorolni bármilyen támadást. Elemzők attól tartanak, hogy a vezetés, amely példátlan brutalitással verte le saját népének tiltakozását, immár külföldön is felhagyhat a visszafogottsággal, és a túlélése érdekében akár lángba boríthatja a térséget.
Címlapkép forrása: Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images
Ha ez így folytatódik, alig lesz olyan helyszín, ahol téli olimpiát lehet majd rendezni
Csalóka, hogy az idei télen több hó esett.
Félelmetes kijelentés érkezett a NATO vezetőjétől
Nem finomkodott.
Olyan dologra bukkantak a csillagászok a világűrben, amitől megváltozhat, amit eddig az életről tudtunk
Közelebb kerülhetünk az élet eredetének megértéséhez.
Megszületett a döntés: maradhatnak a forrongó városban az ICE ügynökei
Már több tragikus haláleset bekövetkezett.
Elönti Magyarországot a külföldi függőség – Sokkoló, ami közben itthon történik
Szuverenitási kérdéseket vet fel.
Robbanások rázták meg a renegát államot - Máris elkezdődött az amerikai beavatkozás?
Állítólag a Forradalmi Gárda parancsnoka volt a célpont.
Titkos tárgyalások szivárogtak ki: Hátba szúrná Trumpot Amerika patrióta zászlóshajója
Komoly viták elé nézhet a nagyvállalat.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.