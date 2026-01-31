  • Megjelenítés
Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül
Globál

Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül

Portfolio
Az elmúlt napokban több amerikai felderítőgépet is észleltek Irán térségében – jelenti az orosz TASZSZ hírügynökség.

A lap légiforgalmi adatokra hivatkozva azt írja: néhány órája egy amerikai P-8A Poseidon tengerészeti felderítőgép repült végig a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségében, nemzetközi vizek felett. A gép Bahreinből szállt fel, 6000 méter magasan repült.

Korábban az amerikai MQ-4C Triton típusú nagyteljesítményű felderítődrón repült végig a térségen, ez az eszköz a tengeri célpontok mellett képes szárazföldi területeket is megfigyelni – írják.

A két gép nagy valószínűséggel Irán védelmi rendszereit pásztázta végig:

Donald Trump amerikai elnök jelentős mennyiségű katonai eszközt csoportosított a régióba és nyíltan megfenyegette támadással Teheránt.

Még több Globál

Gigantikus üzlet született: ömleni fognak az amerikai rakéták a forrongó térségbe

Világszintű botrány: mérgezett tápszereket találtak, azonnal lépett az egyik európai ország

Brutális offenzívába kezdett az orosz hadsereg, rossz hírek jöttek a béketárgyalásról - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Kapcsolódó cikkünk

Úgy néz ki, ebből háború lesz: valójában hallani sem akar Irán a tárgyalásokról, azt mondják, semmi értelme Trumppal egyeztetni

Bejelentette Trump: megindultak a csapásmérő erők - Ez sokkal súlyosabb lesz, mint amit Venezuela kapott

Még csak január van, de már kiürülhetnek az USA államkasszája

Váratlanul a feszült térségben bukkantak fel az európai atomhatalom vadászgépei, ez egy pusztító háború közeledésére utal

Címlapkép forrása: Damon Coulter/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility