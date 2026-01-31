Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül

Az elmúlt napokban több amerikai felderítőgépet is észleltek Irán térségében – jelenti az orosz TASZSZ hírügynökség.

A lap légiforgalmi adatokra hivatkozva azt írja: néhány órája egy amerikai P-8A Poseidon tengerészeti felderítőgép repült végig a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségében, nemzetközi vizek felett. A gép Bahreinből szállt fel, 6000 méter magasan repült.

Korábban az amerikai MQ-4C Triton típusú nagyteljesítményű felderítődrón repült végig a térségen, ez az eszköz a tengeri célpontok mellett képes szárazföldi területeket is megfigyelni – írják.

A két gép nagy valószínűséggel Irán védelmi rendszereit pásztázta végig:

Donald Trump amerikai elnök jelentős mennyiségű katonai eszközt csoportosított a régióba és nyíltan megfenyegette támadással Teheránt.

