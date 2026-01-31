Evakuálnak: nagy a baj, be kellett vetni a hadsereget

A hadsereg mentőegységeit is bevetették több ezer ember evakuálására Marokkó északnyugati felében, ahol özönvízszerű esőzések súlyos áradásokat okoztak - közölte szombaton az állami televízió.

Hetekig tartó heves esőzések és egy színültig teli helyi víztározó leengedése következtében a Lukosz-folyó kilépett a medréből és elárasztotta Kszár el-Kebir városának több negyedét mintegy 190 kilométerre északra a fővárostól Rabattól. Több mint 20 ezer embert kellett szükségszállásokra és táborokba áttelepíteni.

A hatóságok homokzsákokat és egyéb átmeneti barikádokat helyeztek ki az árvízveszélynek kitett kerületekben,

miközben a vízszint már apadni kezdett.

Kszár el-Kebir városának iskoláiban elővigyázatosságból február 7-ig oktatási szünetet rendeltek el. A közeli Szidi Kászim tartományban a Szebu-folyó áradása miatt rendelték el több helyi település kiürítését.

A heves esőzések hét évnyi aszályos időszaknak vetettek véget a térségben, ami miatt az ország sótalanító üzemekbe volt kénytelen beruházni. Időközben ugyanakkor több nagy víztárózó is elérte teljes kapacitását.

Az utóbbi egy hónapban 37 ember vesztette életét villámárvizek következtében a Rabattól délre, az Atlanti-óceán partján található Szafi városában.

