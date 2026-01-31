Fájdalmas vallomás érkezett az izraeli hadseregtől a túszmentő akciókkal kapcsolatban

Az egységet a 2023. október 7-i Hamász-támadás után hozták létre, a Katonai Hírszerzési Igazgatóság alárendeltségében. Feladata a túszokkal és eltűnt személyekkel kapcsolatos hírszerzési munka ellátása volt. 2025 novemberéig Nitzan Alon tartalékos vezérőrnagy irányította, aki egyben a túsztárgyalások katonai felelőse is volt.
Az egység egyik magas rangú tisztje csütörtökön újságíróknak azt mondta:
Azt a forgatókönyvet, hogy mindenki hazatér Gázából, elképzelhetetlennek tartottuk. Nem számítottunk rá, hogy ez valóban bekövetkezik.
A parancsnokság összesen 255 túsz ügyét kezelte. Közülük 251 embert a 2023. október 7-i támadás során hurcoltak el, négyet pedig még 2014-ben és 2015-ben ejtettek foglyul.
A háború első napjaiban 3100 eltűnt személyt tartottak nyilván. Ez a szám folyamatosan csökkent, és csak 2024 végére sikerült egyértelműen megerősíteni, hogy összesen 251 embert raboltak el.
A hadsereg adatai szerint 38 túszt élve hurcoltak el, de 2023. október 8. után fogságban vesztették életüket. Többségüket fogvatartóik gyilkolták meg, de több esetben a hadsereg is elismerte, hogy saját műveletei – köztük légicsapások – okozták a túszok halálát.
A tiszt szerint "minden ilyen esetet alaposan kivizsgáltak". Hozzátette: "Különféle hibák történtek, és több esetben is kárt okoztunk túszoknak."
Az egységben mintegy 2100 katona szolgált, akiknek mintegy hatvan százaléka tartalékos volt. A katonák többsége a Hírszerzési Igazgatóság Különleges Műveleti Osztályából érkezett.
A munkát két fő részlegre osztották: az egyik az élő, a másik az elhunyt túszok ügyeivel foglalkozott. A hírszerző csoportok azt vizsgálták, hol és kinél tartják fogva a túszokat, valamint milyen körülmények között élnek. A tiszt elmondása szerint a munka folyamatos volt, mivel a Hamász gyakran mozgatta a foglyokat, különösen Gáza városában.
A 2025 októberében életbe lépett tűzszünetig a hadsereg folyamatosan készült olyan mentőakciókra, amelyek élő túszok kiszabadítását célozták. Ezek végrehajtása azonban egyre bonyolultabbá vált a terepviszonyok és a túszok állandó áthelyezése miatt.
A tiszt szerint "voltak olyan műveletek, amelyeket nem hoztunk nyilvánosságra: előkészítettük őket, de az utolsó pillanatban leállítottuk". Hozzátette: "Más akciók elindultak, de nem érték el céljukat, mert a túszt nem találtuk a helyszínen. Ennek ellenére folyamatosan dolgoztunk ezen."
Izraeli katonák összesen nyolc túszt szabadítottak ki élve fegyveres akciókban, 52 áldozat holttestét pedig a hadsereg szerezte vissza. Utóbbiak között volt három olyan fogoly, akiket az izraeli erők tévedésből öltek meg, miközben azok fogvatartóiktól próbáltak megszökni, valamint egy 2014-ben elesett katona földi maradványai is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
