Félelmetes kijelentés érkezett a NATO vezetőjétől

Mark Rutte NATO-főtitkár a brüsszeli Európai Parlament egyik bizottsági ülésén egyértelműen fogalmazott:

Ha bárki azt gondolja, hogy az Európai Unió vagy Európa egésze meg tudja védeni magát az Egyesült Államok nélkül, álmodozzon csak! Nem vagyunk rá képesek.

Hozzátette: ha Európa ki akarná váltani az amerikai nukleáris elrettentést, a jelenlegi védelmi kiadásokat meg kellene duplázni.

Megjegyzései több európai parlamenti képviselőt felháborítottak. A volt holland miniszterelnök – akit korábban sokan kigúnyoltak, amiért "Apunak" nevezte Donald Trumpot – már azzal is kivívta egyesek nemtetszését, hogy határozottan kiállt az amerikai elnök sarkvidéki érdekei mellett.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a közösségi médiában válaszolt Ruttének: "Az európaiak képesek és kötelesek maguk gondoskodni biztonságukról." José Manuel Albares spanyol külügyminiszter ennél is tovább ment: szerinte "európai hadseregre van szükségünk", ugyanakkor elismerte, hogy ez nem valósítható meg egyik napról a másikra.

Az európai hadsereg gondolata azonban mindig is több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt. EU-s vagy összeurópai erőről lenne szó? Egy Brüsszelből irányított új alakulat jönne létre, vagy inkább a meglévő struktúrákat kellene megerősíteni?

A nézeteltérések ellenére abban széles körű egyetértés alakult ki, hogy a NATO európai tagjainak nagyobb terhet kell vállalniuk.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint a NATO-nak "európaibbá kell válnia". Úgy fogalmazott: "Európának lépnie kell. A történelemben egyetlen nagyhatalom sem élte túl, ha másokra bízta a túlélését."

A NATO tavaly vállalta, hogy 2035-re a nemzeti jövedelem 5 százalékára emeli védelmi kiadásait. Az Európai Unió ezzel párhuzamosan egy 800 milliárd eurós védelmi költségvetési tervet indított el.

"Az európaiak jó irányba haladnak, és képesek is rá" – mondta Camille Grand, a NATO korábbi főtitkár-helyettese. Szerinte néhány év kitartó erőfeszítésére van szükség, hogy megszerezzük azokat a képességeket, amelyekkel csökkenthetjük függőségünket az Egyesült Államoktól.

A határidő azért fontos, mert a politikai döntéshozók – a titkosszolgálatok esetleges orosz támadásra vonatkozó figyelmeztetéseire reagálva – azt mondják: Európának 2030-ra hiteles elrettentő erővel kell rendelkeznie.

A katonai tervezők szemszögéből 2030 "holnap van" – jegyezte meg Grand –,

de addigra Európa jelentős előrelépést érhet el olyan stratégiai képességek terén, mint a hírszerzés, a műholdas rendszerek, a nagy hatótávolságú rakéták és a rakétavédelem.

Donald Trump grönlandi fenyegetései és Ukrajna hullámzó amerikai támogatása ugyanakkor megkérdőjelezte Washington elkötelezettségét egy esetleges európai válsághelyzetben. Tobias Billström volt svéd külügyminiszter ennek ellenére bízik abban, hogy az Egyesült Államok Európa segítségére sietne, ha a kollektív védelmi záradékot, azaz az 5. cikkelyt aktiválnák. Rámutatott, hogy az USA maga is profitál a NATO-ból, többek között a skandináv tagállamok stratégiai fekvéséből és katonai képességeiből.

Címlapkép forrása: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images