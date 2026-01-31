  • Megjelenítés
Felvételek bizonyítják: hirtelen darabjaira hullott egy orosz kémműhold, nem tudni, mi állhat a háttérben
Globál

Felvételek bizonyítják: hirtelen darabjaira hullott egy orosz kémműhold, nem tudni, mi állhat a háttérben

Portfolio
A svájci S2A Systems űrmegfigyelő cég adatai szerint január 30-án űrszeméttel való ütközésben megsemmisült egy orosz Luch-műhold - írta meg az United24.

A Luch névre keresztelt eszköz egy úgynevezett temetőpályán keringett, mikor a tegnapi nap folyamán darabjaira hullott. Ilyen pályára jellemzően a már leselejtezett, üzemen kívül helyezett műholdakat irányítják, hogy ne zavarják az aktív rendszereket.

Az S2A Systems megfigyelései szerint a széttöredezést feltehetően véletlenszerű ütközés okozta.

Egyelőre azonban nem lehet teljesen kizárni a szándékos beavatkozás lehetőségét sem.

A 2014 szeptemberében felbocsátott műholdat nyugati elemzők régóta elektronikus hírszerzési platformként tartják számon. A kereskedelmi távközlésre használt Luch-5 sorozattól eltérően ez az eszköz rendszeresen manőverezett a geostacionárius pályán, és időnként más országok műholdjaihoz is veszélyesen közel került.

Még több Globál

Figyelmeztetés érkezett: elképesztő károkat okoz Trump megkérdőjelezhető mentális állapota

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

NATO-partoknál bukkant fel egy orosz hajó

2015-ben két Intelsat távközlési műhold közé pozicionálta magát, ami amerikai diplomáciai tiltakozást váltott ki. Három évvel később Florence Parly francia védelmi miniszter nyilvánosan azzal vádolta Oroszországot, hogy

a Luch segítségével megpróbálták lehallgatni a francia–olasz Athena-Fidus katonai műholdat.

Nyugati védelmi tisztviselők és nyílt forrású elemzések évek óta az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz, az FSZB-hez kötik az eszközt.

Tavaly egy másik orosz katonai műhold, a Kosmos–2553 is irányíthatatlanná vált. Több űrmegfigyelő cég szabálytalan mozgást és a fényesség ingadozását észlelte, ami aggodalomra adott okot, mivel amerikai tisztviselők szerint ez a műhold nukleáris műholdelhárító kutatásokat szolgálhatott.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül
Bejelentette Trump: megindultak a csapásmérő erők - Ez sokkal súlyosabb lesz, mint amit Venezuela kapott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility