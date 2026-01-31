Felvételek bizonyítják: hirtelen darabjaira hullott egy orosz kémműhold, nem tudni, mi állhat a háttérben

A Luch névre keresztelt eszköz egy úgynevezett temetőpályán keringett, mikor a tegnapi nap folyamán darabjaira hullott. Ilyen pályára jellemzően a már leselejtezett, üzemen kívül helyezett műholdakat irányítják, hogy ne zavarják az aktív rendszereket.

Az S2A Systems megfigyelései szerint a széttöredezést feltehetően véletlenszerű ütközés okozta.

Egyelőre azonban nem lehet teljesen kizárni a szándékos beavatkozás lehetőségét sem.

A 2014 szeptemberében felbocsátott műholdat nyugati elemzők régóta elektronikus hírszerzési platformként tartják számon. A kereskedelmi távközlésre használt Luch-5 sorozattól eltérően ez az eszköz rendszeresen manőverezett a geostacionárius pályán, és időnként más országok műholdjaihoz is veszélyesen közel került.

2015-ben két Intelsat távközlési műhold közé pozicionálta magát, ami amerikai diplomáciai tiltakozást váltott ki. Három évvel később Florence Parly francia védelmi miniszter nyilvánosan azzal vádolta Oroszországot, hogy

a Luch segítségével megpróbálták lehallgatni a francia–olasz Athena-Fidus katonai műholdat.

Nyugati védelmi tisztviselők és nyílt forrású elemzések évek óta az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz, az FSZB-hez kötik az eszközt.

Tavaly egy másik orosz katonai műhold, a Kosmos–2553 is irányíthatatlanná vált. Több űrmegfigyelő cég szabálytalan mozgást és a fényesség ingadozását észlelte, ami aggodalomra adott okot, mivel amerikai tisztviselők szerint ez a műhold nukleáris műholdelhárító kutatásokat szolgálhatott.

