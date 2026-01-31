Hatalmas sikert ünnepelnek az oroszok – Azt mondják, sikerült leszámolni a félelmetes F-16-ossal, videó is megjelent

Több orosz hírportál is bejelentette: az orosz haderő megsemmisített egy ukrán F-16-os vadászbombázót egy BM-70-es katonai drónnal.

Az orosz média felvételeket is közzétett az állítólagos katonai sikerről: ezen az látható, hogy a BM-70-es drónok egy P-18-as radart és egy Szu-27-es vadászbombázót vesznek célba –

a felvétel végén pedig egy amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázó is célkeresztbe kerül.

Innovative BM-70 drones with satellite control are operating behind enemy linesOur strike UAV crews caused panic at the enemy airfield in the Mirgorod area of the Poltava region. Precise strikes destroyed the P-18 radar and enemy F-16 and Su-27 aircraft. pic.twitter.com/RZvJoluFX0 https://t.co/RZvJoluFX0 — Z.O.V Military (@WarHunter2222) January 31, 2026

A céleszközök megsemmisülése egyik esetben sem biztosra vehető.

Nagyon úgy fest, hogy a P-18-ast elvéti a dróntámadás, ahogy az F-16-os esetén is pár másodperccel véget ér a felvétel azelőtt, hogy a drón megsemmisíti a gépet. Kamikaze-dróntámadások esetén jellemző, hogy a drón robbanásának pillanatában érnek véget a sikeres találatról szóló videók, ha előbb levágják a feedet, elképzelhető, hogy elvétett találatot akarnak elrejteni.

Az is lehetséges, hogy mind a Szu-27-es és az F-16-os egyszerű, fából készült makett – az orosz haderő a napokban egy másik „megsemmisített” F-16-osnál is egy makettet robbantott fel.

Persze nem kizárt, hogy mindhárom támadás valóban sikeres volt, de ez

a videó alapján nem bizonyítható.

Érdemes megjegyezni: az oroszok szerint a támadásban használt BM-70-es katonai drón Elon Musk SpaceX vállalatának Starlink-szolgáltatását használja a sikeres csapások végrehajtásához.

