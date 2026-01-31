Hatalmas sikert ünnepelnek az oroszok – Azt mondják, sikerült leszámolni a félelmetes F-16-ossal, videó is megjelent

Az orosz média felvételeket is közzétett az állítólagos katonai sikerről: ezen az látható, hogy a BM-70-es drónok egy P-18-as radart és egy Szu-27-es vadászbombázót vesznek célba –
a felvétel végén pedig egy amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázó is célkeresztbe kerül.
Innovative BM-70 drones with satellite control are operating behind enemy linesOur strike UAV crews caused panic at the enemy airfield in the Mirgorod area of the Poltava region. Precise strikes destroyed the P-18 radar and enemy F-16 and Su-27 aircraft. pic.twitter.com/RZvJoluFX0 https://t.co/RZvJoluFX0— Z.O.V Military (@WarHunter2222) January 31, 2026
A céleszközök megsemmisülése egyik esetben sem biztosra vehető.
Nagyon úgy fest, hogy a P-18-ast elvéti a dróntámadás, ahogy az F-16-os esetén is pár másodperccel véget ér a felvétel azelőtt, hogy a drón megsemmisíti a gépet. Kamikaze-dróntámadások esetén jellemző, hogy a drón robbanásának pillanatában érnek véget a sikeres találatról szóló videók, ha előbb levágják a feedet, elképzelhető, hogy elvétett találatot akarnak elrejteni.
Az is lehetséges, hogy mind a Szu-27-es és az F-16-os egyszerű, fából készült makett – az orosz haderő a napokban egy másik „megsemmisített” F-16-osnál is egy makettet robbantott fel.
Persze nem kizárt, hogy mindhárom támadás valóban sikeres volt, de ez
a videó alapján nem bizonyítható.
Érdemes megjegyezni: az oroszok szerint a támadásban használt BM-70-es katonai drón Elon Musk SpaceX vállalatának Starlink-szolgáltatását használja a sikeres csapások végrehajtásához.
Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images
