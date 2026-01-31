Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása

A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének (SMMT) honlapján közzétett adatok alapján elmondható,
az Egyesült Királyságban csupán 764 715 személygépkocsit és haszongépjárművet gyártottak 2025-ben, amely 15,5 százalékkal kevesebb volt, mint 2024-ben.
Tavaly több mint 187 ezer járművet gyártottak belföldi piacra, amely 14,8 százalékos csökkenést jelentett 2024-hez képest, miközben az exportra szánt járművek száma 15,8 százalékkal, közel 578 ezer darabra csökkent.
A brit autóipar katasztrofális teljesítményében olyan kihívások és folyamatok játszottak meghatározó szerepet, mint
a kedvezőtlen amerikai vámpolitika, haszongépjármű-üzemek bezárása és az elektromos modellekre történő átállás.
A legsúlyosabb fennakadást ugyanakkor az indiai Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover elleni kibertámadás okozta. Ennek elhárítása érdekében az autógyártó leállította gyártásirányító informatikai rendszereit. Emiatt a cég teljes hazai és külföldi termelése is leállt, és csak tavaly október elején indultak újra a gyártási folyamatok, akkor is csak fokozatosan. A Jaguar Land Rover elleni kibertámadás 1,9 milliárd font (836 milliárd forint) veszteséget okozott az autóipari cégnek.
Az SMMT beszámolójában kiemelte, hogy az elektromos autók, a plug-in hibridek és a hibrid járművek gyártása 8,3 százalékkal közel 299 ezer darabra nőtt 2025-ben, amely a teljes járműgyártás 41,7 százalékát jelentette. Hozzátették, annak köszönhetően, hogy a Nissan Sunderlandben megkezdi a következő generációs elektromos autóinak a gyártását, valamint az Egyesült Királyságban további hat elektromos modell előállítása kezdődik meg,
a termelés várhatóan tovább fog növekedni 2026-ban is.
Mike Hawes, az SMMT vezérigazgatója kijelentette:
2025 a brit járműgyártás számára a legnehezebb év volt egy nemzedék óta.
Hozzátette ugyanakkor, hogy az idei kilátások már a helyreállásról szólnak. Az érkező elektromos járművek sora, valamint a kulcsfontosságú piacok javuló gazdasági kilátásai kedvező előjelként szolgálnak.
Fontos azt is megjegyezni, hogy a független előrejelzések szerint jövőre már 824 ezer személyautó és kishaszongépjármű készülhet az Egyesült Királyságban. Ez a szám pedig újra elérheti az 1 millió darabos szintet, feltéve, hogy az új modellek bevezetése a tervek szerint halad majd, és a működési környezet is kedvezően alakul.
Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Bloomberg via Getty Images
