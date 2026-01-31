Íme a rettegett Nipah-vírus tünetei, ebből lehet felismerni a halálos kórt

A Nipah-vírus főként állatokról fertőzi meg az embert, de terjedhet szennyezett élelmiszer fogyasztásával is, illetve emberről emberre közvetlen, szoros kontaktus útján.
A lappangási idő általában 3–14 nap, de ritka esetekben akár 45 napig is elhúzódhat.
A fertőzés néha tünetmentes marad, de a legtöbb betegnél
- láz,
- idegrendszeri tünetek (fejfájás, zavartság)
- vagy légzőszervi panaszok (nehézlégzés, köhögés) jelentkeznek,
- gyakori a hidegrázás,
- a fáradtság,
- az álmosság,
- a szédülés,
- a hányás és a hasmenés is.
Súlyos lefolyás elvileg bármely betegnél előfordulhat, de különösen azoknál gyakori, akiknél idegrendszeri tünetek jelentkeznek. Náluk agyvelőgyulladás alakulhat ki, amely
gyakran végzetes kimenetelű.
A túlélők többsége idővel teljesen felépül, ám körülbelül minden ötödik gyógyultnál hosszú távú neurológiai szövődmények maradnak vissza.
Laboratóriumi vizsgálat nélkül a Nipah-fertőzést nehéz megkülönböztetni más fertőző betegségektől. Az elsődleges diagnosztikai módszer a valós idejű PCR-teszt légúti mintából, vérből vagy gerincvelői folyadékból. Kiegészítésként ELISA-módszerrel antitesteket is kimutathatnak a vérből. A betegektől származó minták biológiai veszélyforrásnak számítanak, ezért a legmagasabb biztonsági szintű laboratóriumokban, képzett személyzettel kell őket kezelni.
A Nipah-fertőzésre jelenleg nincs specifikus gyógymód.
A korai diagnózis lehetővé teszi a mielőbbi szupportív ellátást, amely súlyos vírusfertőzéseknél életmentő lehet. Ez magában foglalja a szövődmények – például az agyödéma, a tüdőgyulladás és egyéb szervkárosodások – felismerését, a beteg alapbetegségeihez igazított kezelést, valamint szükség esetén az oxigénterápiát, a lélegeztetést vagy a vesepótló kezelést. Fontos a megfelelő folyadékpótlás és táplálás biztosítása is.
Engedélyezett gyógyszer vagy vakcina egyelőre nem áll rendelkezésre. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Nipah-vírust kiemelt kutatási prioritásként kezeli, és több lehetséges készítmény fejlesztése is folyamatban van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiadták a figyelmeztetést: jöhet a történelem egyik legnagyobb összeomlása
Teljes körű pénzügyi összeomlás jöhet.
Megszületett a döntés: bezár a világ egyik legszörnyűbb börtöne – Mindenkit szabadon engednek
Sokezer ember lélegezhet fel.
Bajba kerülhet a Deutsche Bank a mesterséges intelligencia miatt
A szoftvercégek csillaga leáldozóban.
Váratlan hátraarc az Nvidiától, ennek az OpenAI-nál nagyon nem fognak örülni
Mégem lesz akkora üzlet, mint tervezték.
Szép csendben hatalmas pénzt költött el az Orbán-kormány az utolsó pillanatban
Nem tudni, pontosan mire.
Oroszország teljesen kiborult Donald Trump váratlan lépése miatt: azt mondják, így nagyon nehéz lesz megállapodni
Egy látszólag apró dolog miatt dühöng Moszkva.
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
78 éves korában hunyt el.
Újabb részleteket közöltek a halálos vírusról, amely a fél világot rettegésben tartja
Azonosították a kontaktszemélyeket.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.