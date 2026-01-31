Kiváló fegyverek voltak, de nyomtalanul eltűntek - Mégis mi történt?

A modern haderők kézifegyverállománya az elmúlt nagyjából száz év alatt komoly változásokon ment keresztül. Számos olyan technikai megoldással találkozhatunk, amelyek az első világháborúban még igazi csúcstechnológiának számítottak, mára azonban vagy teljesen eltűntek, vagy a katonai szolgálatból koptak ki. Hova lett a vízhűtés? Miért nem használunk fát a fegyverekben? Mi van az egykor oly legendás revolverekkel? Összeszedtünk néhány olyan sajátosságot, amelyekkel nagy baj nem volt, csak az idő szállt el fölöttük.

A haditechnika fejlődése soha nem egy folyamatos ívet követett: a fekete lőpor megjelenését követően jól behatárolható nagy ugrások, valamint az azok között véghez vitt finomhangolások jellemzik a kézifegyverek történetét is. Az 1600-as években legalább annyira csúcstechnológiának számított kovakővel begyújtani a lőport, mint az 1800-as évek végén rájönni, hogy a lőport és a lövedéket igazából egyben is be lehet tölteni a fegyverekbe. A kováslakat és a fekete lőpor fölött elszállt az idő, van azonban néhány olyan technológiai megoldás, ami napjainkban is teljesen jól működik, csak éppen a modern háborúk követelményei változtak meg látványosan.

Fából vaskarika – Hova tűntek a fa alkatrészek?

Amióta léteznek távolra ható fegyverek, a fa alkatrészek mindig is meghatározóak voltak bennük, ez a lőfegyverekre is igaz volt egészen a hidegháborúig. Az egészen korai feketelőporos, elöltöltős fegyverek tokozása ugyanúgy fából volt, mint a második világháborús ismétlőpuskáké.

Az első igazán komoly változás a második világégés során jött el: a harcoló feleknek egyszerűen olyan nagy mennyiségű fegyverre volt szüksége, hogy egyszerűbbé vált a korban megjelent préseléses technológiával előállítani a fegyverek egy részét, különösen a géppisztolyokat. A préselt acél fegyverek olcsóbbak, gyorsabban előállíthatóak és általában könnyebbek voltak, mint a fa tusával készült társaik, ugyanakkor ez a váltás még inkább szükségszerűnek, mint ideálisnak mondható, hiszen a villámgyorsan elkészített késő második világháborús géppisztolyok esetében általánosság, hogy a használók számára végtelenül kényelmetenek voltak.

Német MP18 (felül) és MP40 (alul) géppisztolyok. Nem nehéz kitalálni, hogy melyiket volt kényelmesebb vállhoz szorítani. Forrás: Wolfmann via Wikimedia Commons

A következő igazán fontos váltást a megfelelő minőségű műanyagok megjelenése jelentette.

A műanyag könnyebben formázható, mint a fa, de hasonlóan kézreálló fegyvereket lehet vele készíteni, nagyságrendekkel olcsóbb, de könnyebb is.

Ma már az számít meglepőnek, ha egy fegyveres erő olyan fegyvereket használ, amelyek tusája és markolata nem műanyagokból készül.

A fa természetesen teljesen nem kopott ki a fegyverpiacról: vadász- és sportfegyverek garmadája készül ezzel a megoldással, mindazonáltal ezek az eszközök az esetek döntő többségében a felső kategóriába tartoznak.

A vadnyugat sztárjai – A revolverek

Az 1800-as évek maroklőfegyver-gyártását lényegében tökéletesen leuralták a revolverek: henger alakú, forgótárral készült pisztolyok, melyek az amerikai polgárháborútól az 1900-as évek elejéig a tisztek és a lovasság megbízható társai voltak.

Amikor az 1800-as évek végén különféle feltalálók elkezdtek kísérletezni az öntöltő, azaz a lövés energiáját a fegyver újbóli csőretöltéséhez felhasználó pisztolyokon, a katonai vezetők igazából okkal voltak szkeptikusak: napjainkban is alapvető igazság, hogy az öntöltő pisztolyok több alkatrésszel működnek, ezáltal drágábbak és kevésbé megbízhatóak (bár az utóbbi különbség a XXI. században már közel láthatatlan). Nem nehéz elképzelni tehát, hogy az első, teljesen új technológiának számító fecskék hogyan működtek: áruk egy revolver sokszorosa volt, ráadásul láthatóan többször volt velük baj, mint a forgótárasokkal, amelyekben ha nem tört el egy alkatrész, nagyjából mindig működőképesek voltak.

A korai öntöltő pisztolyok vagy megbízhatatlanok voltak, vagy ormótlanok. A képen látható Mauser C96-os az utóbbi kategóriába esett. Az első öntöltő pisztolyok között volt, ami már kiszorította a revolvereket. Forrás: M62 via Wikimedia Commons

Az öntöltő pisztolyok elterjedéséhez a technológia finomodása kellett:

ahogy a fegyvergyárosok kísérletezgettek, egyre kevésbé bonyolították túl a fegyvereiket, melyek így megbízhatóbban kezdtek működni, ráadásul az előállítási költségek is lecsökkentek.

Az öntöltő maroklőfegyvereknek két igazán fontos előnye van a revolverekkel szemben: a lőszerkapacitás, illetve a tűzgyorsaság. Egy revolver esetében az, hogy mennyi lőszert lehet beletölteni egy erősen korlátozott tényező: a kapacitás emeléséhez vagy a lőszer méretét kell csökkenteni, vagy a forgótár méretét jelentősen megnövelni, ezek pedig valljuk be, nem éppen ideális kompromisszumok. Ezzel szemben az öntöltő pisztolyok táraiba általánosságban több lőszert lehet beletuszakolni. Egyszerű példával élve: amíg a revolverek nagy többsége hat lőszeres forgótárat kapott, addig már az első világháború alatt is megszokottnak számítottak a 8-10 lőszeres kapacitással működő öntöltő pisztolyok, ez a különbség pedig azóta csak nőtt, hiszen ma egy fegyveres erő már rá se nézne egy olyan maroklőfegyverre, aminek nincs legalább 15-16 lőszer a tárában.

A tűzgyorsaság esetében az eltérő működési elv a döntő tényező: egy revolver kakasát kétféleképpen lehet megfeszíteni: az úgynevezett Single Action (SA) revolvereknél minden lövés előtt kézzel húzzuk hátra a kakast, a Double Action (DA) fegyvereknél viszont az elsütőbillentyű megteszi ezt helyettünk. A probléma az, hogy az SA revolverek kakasának megfeszítése időt emészt, a DA fegyverek nagy részében pedig kényelmetlenül nagy erőfeszítést igényel a kakas elsütőbillentyűvel való megfeszítése. Bár az öntöltő pisztolyok egy részének esetében is létezik az SA-DA funkció, általános igazság, hogy az első lőszer csőretöltése után a következőt már a fegyver működése intézi, a lövésznek sem a túl „nyúlós” elsütőbillentyűvel, sem a kakas megfeszítésével nem kell bajlódnia.

Hiába a relatíve szűkös piac, innovációk azért vannak: az olasz Chiappa Rhino csöve fentről alulra került. A kar vonalához közelebb eső cső miatt még az egyébként elég masszív .357-es Magnum lőszer visszarúgása is egészen barátságos lesz. Forrás: Picanox via Wikimedia Commons

Mindettől függetlenül egy szűk közegben a revolverek napjainkan is népszerűek, egyfelől a „feeling”, másfelől a megbízhatóság miatt. Ehhez hozzájön még az is, hogy a kevés mozgó alkatrész miatt a jól elkészített forgótárasok nagyon pontosak tudnak lenni, ugyanakkor az ezredforduló után

ironikus módon az árazás már megfordult, sokkal könnyebb jól működő olcsó öntöltőt találni, mint revolvert.

Elpárolog a vízhűtés

A lista következő eleme, a vízhűtéses géppuska azért különösen érdekes, mert bizonyos szempontból igazából még napjainkban is hatékonyabb fegyvernek számíthatna, mint az azt váltó léghűtéses fegyverek.

Bár a vízhűtés már az első világháború előtt is létezett, a kegyetlen lövészárokharcok alatt vált nyilvánvalóvá, hogy a brutális tűzerővel rendelkező fegyverek a gyalogsági rohamok megállítására, illetve az ellenég lövészárkokban történő „lefogására” is kiválóan alkalmasak. A koncepció lényege pofonegyszerű: a fegyver csöve köré egy henger alakú víztartályt helyezünk, a lövés közben a cső hőjét pedig így a víz veszi fel, amely gőzzé válik, majd egy külső tartályban lecsapódik. Három-négy ilyen tartállyal a fegyverek majdhogynem a végtelenségig tudnak üzemelni.

A Maxim volt a világ legsikeresebb vízhűtéses nehézgéppuskája. A fegyvercső köpenyén jól átható a vízbetöltő nyílás. Forrás: George E. Koronaios via Wikimedia Commons

A „majdnem végtelenségig” pedig nem vicc. Amikor az Egyesült Királyság a ’60-as években elkezdte kivezetni a fegyvereket, a katonák kíváncsiságból kipróbálták, tulajdonképpen meddig is tudják használni a fegyvereket (az addig tartott rekord 12 óra folyamatos tűz volt meghibásodás nélkül), így 1963-ban kicipeltek egy Vickers géppuskát, illetve az összes lőszerüket egy lőtérre, és nekiálltak lőni. Az eredmény minden túlzás nélkül meghökkentő volt. Az egy szál géppuskával hat nap és hat éjszaka lőttek folyamatosan, csak annyi időre álltak meg, amíg újratöltötték a víztartályt, újratárazták a fegyvert, és kicserélték a simára koptatott csöveket. Egy hétnyi folyamatos lövöldözés után sem azért álltak meg, mert valami baj lett volna, egyszerűen kifogytak a lőszerből.

A teszt eredménye: nulla meghibásodás, majdnem öt millió ellőtt lőszer, és egy még mindig tökéletesen működő géppuska.

Felmerülhet a kérdés: ha ennyire megbízhatóak voltak a vízhűtéses fegyverek, akkor miért lettek nyugdíjba küldve? A válasz a modern háborúk milyenségében, illetve a fegyver tömegében keresendő: a második világháborúra már nyilvánvalóvá vált, hogy az állóháborúk ideje a múlté, a meglehetősen nehéz vízhűtéses nehézgéppuskák fronttal való együtt mozgatása pedig túl nehézkes. A modern, léghűtéses géppuskák esetében a pozícióváltoztatás könnyűsége, illetve a maximum két fős kezelőszemélyzet már sokkal fontosabb tényező, mint az, hogy napokig megállás nélkül ontsák magukból az ólmot.

Címlapkép: a Colt Python a modern kor egyik legismertebb revolvere. A címlapkép forrása: Ian Nicholson - PA Images/PA Images via Getty Images