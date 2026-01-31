Láncreakció indult Európában: több országban hirtelen elment az áram

Szombaton műszaki hiba történt az Ukrajnát Moldovával és Romániával összekötő két távvezetéken, ami az ukrán villamosenergia-hálózat egészét érintő áramkimaradást okozott – közölte az ország energiaügyi minisztere. Korábban ugyanezen okból Moldova is vészleállásról jelentett.

Az energiaügyi tárca tájékoztatása szerint a meghibásodás az Ukrajnát, Moldovát és Romániát összekapcsoló két nagyfeszültségű távvezeték egyidejű leállása miatt következett be, ami láncreakciót indított el az ukrán villamosenergia-rendszerben.

Denisz Smihal a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy legalább három régióban, valamint a fővárosban, Kijevben is

szükséghelyzeti áramkimaradásokat kellett elrendelni a hálózat stabilitásának megőrzése érdekében.

A miniszter közlése szerint a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, és az előrejelzések alapján az áramellátás néhány órán belül fokozatosan helyreállhat az érintett térségekben.

A Reuters korábban arról is tudósított, hogy az ukrán villamosenergia-hálózat zavarai miatt

szombaton vészleállt Moldova energiarendszere

– közölte a moldovai energiaügyi minisztérium.

A tárca Telegramon közzétett üzenetében azt írta, hogy az egyik távvezetéken lecsökkent a feszültség. A közlemény szerint egyes településeken már helyreállt az áramszolgáltatás.

A Kyiv Independent azt írta, Kijev-szerte megszűnt a vízellátás is az elektromos hálózatban történt baleset miatt.

