Láncreakció indult Európában: több országban hirtelen elment az áram

Az energiaügyi tárca tájékoztatása szerint a meghibásodás az Ukrajnát, Moldovát és Romániát összekapcsoló két nagyfeszültségű távvezeték egyidejű leállása miatt következett be, ami láncreakciót indított el az ukrán villamosenergia-rendszerben.
Denisz Smihal a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy legalább három régióban, valamint a fővárosban, Kijevben is
szükséghelyzeti áramkimaradásokat kellett elrendelni a hálózat stabilitásának megőrzése érdekében.
A miniszter közlése szerint a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, és az előrejelzések alapján az áramellátás néhány órán belül fokozatosan helyreállhat az érintett térségekben.
A Reuters korábban arról is tudósított, hogy az ukrán villamosenergia-hálózat zavarai miatt
szombaton vészleállt Moldova energiarendszere
– közölte a moldovai energiaügyi minisztérium.
A tárca Telegramon közzétett üzenetében azt írta, hogy az egyik távvezetéken lecsökkent a feszültség. A közlemény szerint egyes településeken már helyreállt az áramszolgáltatás.
A Kyiv Independent azt írta, Kijev-szerte megszűnt a vízellátás is az elektromos hálózatban történt baleset miatt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
