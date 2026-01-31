Leszámolások és erőszakhullám: ropognak a fegyverek Ázsia puskaporos hordójában

Legalább 92 fegyverest és 15, az állami biztonsági erőkhöz tartozó katonát öltek meg ma a Beludzsisztán délnyugati tartományának több városában lezajlott heves összecsapásokban, miközben a támadó szeparatisták civil áldozatokat is szedtek – közölte a pakisztáni hadsereg.

Szombaton legalább 92 fegyverest öltek meg a pakisztáni biztonsági erők Beludzsisztán délnyugati tartományának több városában zajló összecsapásokban – közölte a hadsereg. A közlemény szerint a harcokban a biztonsági erők 15 tagja is meghalt. A fegyveresek civileket is célba vettek: legalább 18 embert, köztük nőket és gyerekeket öltek meg.

A mostani támadásokra egy nappal azután került sor, hogy a pakisztáni hadsereg bejelentette: külön rajtaütések során 41 fegyverest likvidáltak Beludzsisztánban.

A betiltott szeparatista szervezet, a Beludzs Felszabadítási Hadsereg (BLA) vállalta a felelősséget a szombati támadásokért.

A szervezet közlése szerint egyidejűleg indították akcióikat a tartomány több pontján, és a 15 órán át tartó műveletek során a pakisztáni biztonsági erők 84 tagját ölték meg.

A hadsereg médiaosztálya szerint a támadásokat India által támogatott fegyveresek hajtották végre. A biztonsági erők közlése szerint sikerült meghiúsítani a városok és stratégiai létesítmények elfoglalására irányuló kísérleteket.

A közlemény szerint a hírszerzési jelentések egyértelműen megerősítették, hogy a támadásokat Pakisztánon kívülről irányították.

A támadások Quettában, Mastungban, Noshkiban, Dalbandinban, Kharanban, Panjgurban, Tumpban, Gwadarban és Pasniban zajlottak.

Beludzsisztán Pakisztán legnagyobb, ugyanakkor legszegényebb tartománya, ahol évtizedek óta zajlik a beludzs etnikai fegyveres csoportok felkelése. Pakisztán szerint a konfliktust külföldi szereplők szítják, amit India tagad.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images