Lezárul egy történelmi korszak - Elképesztő érték marad örökre a föld alatt

Az Ostrava-Karvinái Bányák (OKD) holding utolsóként a CSM nevű bányáját üzemeltette, de miután az állam környezetvédelmi okokra hivatkozva már korábban megszüntette az ágazat támogatását, ezt a bányát is bezárták. Az itt kinyert utolsó kocsi feketeszenet ünnepélyesen február 4-én hozzák a felszínre.
A CSM bánya mintegy ezer alkalmazottját február folyamán elbocsátják, és állami támogatással új munkahelyet kell keresniük.
A bánya műszaki felszámolása és tárnáinak elárasztása vízzel legalább három évet fog igénybe venni, és csak azután kezdődhet meg a felszín rendbe tétele.
A hírügynökség által megszólaltatott szakértők szerint az utóbbi negyed évezred alatt a föld alatti szénkészletek mintegy felét sikerült kibányászni.
A régióban a föld alatt még több milliárd tonna feketeszén van, de tekintettel arra, hogy ez több mint ezer méter mélységben található, a bányászat újraindítása nehezen elképzelhető, mert nem volna kifizetődő. Műszaki, valamint biztonsági szempontból is rendkívül nehéz lenne, és hatalmas összegekbe, több tízmilliárd koronába kerülne a beruházás - összegezte a szakértők véleményét a CTK.
Csehországban jelenleg már csak az észak-csehországi felszíni barnaszénbányák üzemelnek, mert működtetésük kifizetődő.
Észak-Morvaországban és Sziléziában a 18. század hetvenes éveiben indult meg a feketeszén-bányászat, fénykorát pedig a 20. század második felében érte el.
Címlapkép forrása: Lukas Kabon/Anadolu via Getty Images
