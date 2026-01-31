Már majdnem sikerült békét kötni Ukrajnában - Aztán váratlan dolog történt

Amerikai politikusok és elemzők is értekeztek arról, hogy már csak a Donyeck kérdését kell rendezni ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában – Jurij Usakov orosz főtárgyaló viszont nemrég közölte, hogy ennél sokkal több tisztázatlan kérdés is van.

Az ukrán UNN arról ír: nemrég Marco Rubio amerikai külügyminiszter optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások alakulásáról, azt mondta:

már csak Donyeck megye sorsáról kell megállapodni – ez az egyetlen kérdés, amit rendezni kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában.

Az UNN ezután idézi Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadót, aki a moszkvai delegációt vezeti a béketárgyalásokon.

Usakov nemrég azt mondta:

való igaz, hogy a „területi kérdések” a legfontosabbak, ha rendezetlen ügyekről beszélünk, de van több más kérdés is ezen kívül, amiben még nem sikerült megállapodni.

Az UNN az amerikai Institute for the Study of War (ISW) thinktank elemzésére hivatkozva azt írja: Oroszország folyamatosan újabb és újabb feltételekkel áll elő a béketárgyalások során, ez valószínűleg annak a jele, hogy nem akarnak semmilyen engedményt tenni ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images