Megszólalt Donald Trump a legújabb amerikai katonai akcióról

Megszületett Donald Trump első posztja az iráni helyzetről, miután a TASZSZ arról írt: az elmúlt napokban több amerikai felderítőgépet is észleltek Irán térségében.

Az orosz lap beszámolója szerint a délelőtti órákban egy amerikai P-8A Poseidon tengerészeti felderítőgép repült végig a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségében, azt megelőzően pedig MQ-4C Triton típusú nagyteljesítményű felderítődrón haladt a régióban.

Donald Trump az esti órákban a témára csak egy megosztott videóval reagált, majd később egy reposztot (szöveges reakciót) osztott meg újra, amennyiben annyi szerepelt:

Az Iráni Forradalmi Gárda teljes pánikban, tele a gatyájuk.

Donald Trump amerikai elnök jelentős mennyiségű katonai eszközt csoportosított a régióba és nyíltan megfenyegette Teheránt.

