  • Megjelenítés
Megszólalt Donald Trump a legújabb amerikai katonai akcióról
Globál

Megszólalt Donald Trump a legújabb amerikai katonai akcióról

Portfolio
Megszületett Donald Trump első posztja az iráni helyzetről, miután a TASZSZ arról írt: az elmúlt napokban több amerikai felderítőgépet is észleltek Irán térségében.

Az orosz lap beszámolója szerint a délelőtti órákban egy amerikai P-8A Poseidon tengerészeti felderítőgép repült végig a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségében, azt megelőzően pedig MQ-4C Triton típusú nagyteljesítményű felderítődrón haladt a régióban.

Kapcsolódó cikkünk

Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül

Donald Trump az esti órákban a témára csak egy megosztott videóval reagált, majd később egy reposztot (szöveges reakciót) osztott meg újra, amennyiben annyi szerepelt:

Az Iráni Forradalmi Gárda teljes pánikban, tele a gatyájuk.

Donald Trump amerikai elnök jelentős mennyiségű katonai eszközt csoportosított a régióba és nyíltan megfenyegette Teheránt.

Kapcsolódó cikkünk

Titkos Epstein-aktákat hoztak nyilvánosságra: Bill Gates mellett újabb világsztárok érintettek a legnagyobb amerikai botrányban

Figyelmeztetés érkezett: elképesztő károkat okoz Trump megkérdőjelezhető mentális állapota

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül
Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről
Bejelentette Trump: megindultak a csapásmérő erők - Ez sokkal súlyosabb lesz, mint amit Venezuela kapott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility