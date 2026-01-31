  • Megjelenítés
Nagy bejelentést tett az orosz-ukrán háború tárgyalásairól Donald Trump embere
Globál

Nagy bejelentést tett az orosz-ukrán háború tárgyalásairól Donald Trump embere

Portfolio
Amerikai tisztviselők Miamiban eredményes és konstruktív megbeszéléseket folytattak Kirill Dmitrijev orosz küldöttel – közölte Steve Witkoff amerikai különmegbízott január 31-én a Kyiv Independent tájékoztatása szerint.

Az amerikai delegációt Witkoff mellett Scott Bessent pénzügyminiszter, Jared Kushner, Donald Trump veje, valamint Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója alkotta.

A kétoldalú egyeztetések célja az volt, hogy előmozdítsák az ukrajnai háború békés rendezését.

Az orosz-amerikai találkozóra a február 1-jére tervezett, Abu-Dzabiban esedékes háromoldalú tárgyalások előtt került sor. Dmitrijev korábban már részt vett a január 23-24-én tartott egyeztetéseken is.

Mindeközben Oroszország továbbra is támadja a civil és energetikai létesítményeket. Emiatt sok ukrán fűtés nélkül maradt a téli hidegben. Donald Trump január 29-én bejelentette, hogy rávette Vlagyimir Putyint az ukrán városok elleni támadások egyhetes felfüggesztésére. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban később közölte, hogy a tűzszünet csak Kijevre vonatkozik, és február 1-jéig tart.

Január 31-én orosz támadásokban legalább öten meghaltak, és tizenkilencen megsebesültek Ukrajnában. Eközben Oroszország leállította a hadifogolycseréket is – jelentette be Volodimir Zelenszkij. "Úgy gondolják, hogy nekünk kedvez, nekik pedig nem. De szerintem a saját embereikre, a saját katonáikra is gondolniuk kellene" – vélekedett az ukrán elnök.

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images

