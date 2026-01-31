Oroszország teljesen kiborult Donald Trump váratlan lépése miatt: azt mondják, így nagyon nehéz lesz megállapodni

Az Egyesült Államok olyan lépést tett január 29-én Oroszországgal szemben, amely miatt nehéz lesz a két ország közti párbeszéd folytatása – jelentette ki ma reggel Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Zaharova egy olyan ügyet kifogásolt, amely nem érinti közvetlenül az orosz-amerikai viszonyt, még csak nem is az ukrajnai háború kapcsán merült fel a kérdés.

Oroszország külügyminisztériumának az a problémája, hogy Donald Trump amerikai elnök január 29-én aláírt egy rendeletet, melyben nemzetbiztonsági vészhelyzetet rendelt el Kuba tevékenysége miatt.

Kuba Oroszország szoros szövetségese, Moszkva viszont még csak nem is azt nehezményezte, hogy úgy fest, Washington konkrét, ellenséges lépéseket tervez tenni partnerországuk ellen.

Zaharova azt mondta:

az Egyesült Államok a rendeletben ellenséges és rosszindulatú országnak nevezi többek közt Oroszországot is, ez a „sokkoló” fejlemény pedig hátráltatni fogja a tárgyalásokat Washington és Moszkva közt.

Ez a jelölés semmit nem tesz azért, hogy stabilizálja az orosz-amerikai dialógust és növelje Washington sikerességét a fontos közvetítő tevékenységben, mellyel több nemzetközi krízis is próbálnak megoldani”

– fogalmazott a külügyi szóvivő.

Trump a dokumentumban egyébként azt is kifogásolta, hogy Kubában működik a legnagyobb tengerentúli orosz hírszerzési központ, amely szerinte érzékeny adatokat próbál lopni az Egyesült Államoktól. Zaharova ezt a kijelentést egyáltalán nem kommentálta.

