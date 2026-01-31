Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Kijevben nincs ivóvíz
Az ukrán fővárosban teljesen szünetel az áramellátás, emiatt ivóvíz sincs.
A hatóságok a lakóházak mellé felállított sátrak használatát javasolják, ahol van fűtés és áram is az aggregátoroknak köszönhetően.
(RBK)
Láncreakció indult Európában: több országban hirtelen elment az áram
Szombaton műszaki hiba történt az Ukrajnát Moldovával és Romániával összekötő két távvezetéken, ami az ukrán villamosenergia-hálózat egészét érintő áramkimaradást okozott – közölte az ország energiaügyi minisztere. Korábban ugyanezen okból Moldova is vészleállásról jelentett.
Két település elfoglalását jelentette Oroszország
Az orosz katonák a donyecki Torecke és a Zaporizzsjában található Petrivka elfoglalását hajtották végre az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint.
(LiveUAMap)
Hatalmas sikert ünnepelnek az oroszok – Azt mondják, sikerült leszámolni a félelmetes F-16-ossal, videó is megjelent
Több orosz hírportál is bejelentette: az orosz haderő megsemmisített egy ukrán F-16-os vadászbombázót egy BM-70-es katonai drónnal.
Már majdnem sikerült békét kötni Ukrajnában - Aztán váratlan dolog történt
Amerikai politikusok és elemzők is értekeztek arról, hogy már csak a Donyeck kérdését kell rendezni ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában – Jurij Usakov orosz főtárgyaló viszont nemrég közölte, hogy ennél sokkal több tisztázatlan kérdés is van.
Oroszország teljesen kiborult Donald Trump váratlan lépése miatt: azt mondják, így nagyon nehéz lesz megállapodni
Az Egyesült Államok olyan lépést tett január 29-én Oroszországgal szemben, amely miatt nehéz lesz a két ország közti párbeszéd folytatása – jelentette ki ma reggel Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.
A harcok epicentruma
A legintenzívebb harcok továbbra is Pokrovszk térségében dúlnak Oroszország és Ukrajna közt, de nyomulni próbálnak az oroszok Szumiban, Kupjanszk térségében, Limannál (Észak-Donyeck), Kosztyantynivka és Szlovjanszk / Kramatorszk mellett is - olvasható az ukrán vezérkar reggeli jelentésében.
Reggeli légvédelmi jelentés
Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése: az oroszok 85 drónt indítottak Ukrajna ellen, ebből 64-et sikerült lelőni.
Akadoznak a béketárgyalások, délen nyomulnak az orosz katonák - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images
