Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre
Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. A nap folyamán műszaki hiba miatt összeomlott Ukrajna (és Moldova) áramellátó-rendszere: Kijevben és több nagyvárosban megszűnt az áramellátás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Kijevben nincs ivóvíz

Az ukrán fővárosban teljesen szünetel az áramellátás, emiatt ivóvíz sincs.

A hatóságok a lakóházak mellé felállított sátrak használatát javasolják, ahol van fűtés és áram is az aggregátoroknak köszönhetően.

(RBK)

Láncreakció indult Európában: több országban hirtelen elment az áram

Szombaton műszaki hiba történt az Ukrajnát Moldovával és Romániával összekötő két távvezetéken, ami az ukrán villamosenergia-hálózat egészét érintő áramkimaradást okozott – közölte az ország energiaügyi minisztere. Korábban ugyanezen okból Moldova is vészleállásról jelentett.

Tovább a cikkhez
Láncreakció indult Európában: több országban hirtelen elment az áram
Két település elfoglalását jelentette Oroszország

Az orosz katonák a donyecki Torecke és a Zaporizzsjában található Petrivka elfoglalását hajtották végre az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint.

(LiveUAMap)

Hatalmas sikert ünnepelnek az oroszok – Azt mondják, sikerült leszámolni a félelmetes F-16-ossal, videó is megjelent

Több orosz hírportál is bejelentette: az orosz haderő megsemmisített egy ukrán F-16-os vadászbombázót egy BM-70-es katonai drónnal.

Tovább a cikkhez
Hatalmas sikert ünnepelnek az oroszok – Azt mondják, sikerült leszámolni a félelmetes F-16-ossal, videó is megjelent
Már majdnem sikerült békét kötni Ukrajnában - Aztán váratlan dolog történt

Amerikai politikusok és elemzők is értekeztek arról, hogy már csak a Donyeck kérdését kell rendezni ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában – Jurij Usakov orosz főtárgyaló viszont nemrég közölte, hogy ennél sokkal több tisztázatlan kérdés is van.

Tovább a cikkhez
Már majdnem sikerült békét kötni Ukrajnában - Aztán váratlan dolog történt
Oroszország teljesen kiborult Donald Trump váratlan lépése miatt: azt mondják, így nagyon nehéz lesz megállapodni

Az Egyesült Államok olyan lépést tett január 29-én Oroszországgal szemben, amely miatt nehéz lesz a két ország közti párbeszéd folytatása – jelentette ki ma reggel Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Tovább a cikkhez
Oroszország teljesen kiborult Donald Trump váratlan lépése miatt: azt mondják, így nagyon nehéz lesz megállapodni
A harcok epicentruma

A legintenzívebb harcok továbbra is Pokrovszk térségében dúlnak Oroszország és Ukrajna közt, de nyomulni próbálnak az oroszok Szumiban, Kupjanszk térségében, Limannál (Észak-Donyeck), Kosztyantynivka és Szlovjanszk / Kramatorszk mellett is - olvasható az ukrán vezérkar reggeli jelentésében.

Reggeli légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése: az oroszok 85 drónt indítottak Ukrajna ellen, ebből 64-et sikerült lelőni.

Akadoznak a béketárgyalások, délen nyomulnak az orosz katonák - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images

