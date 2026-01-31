  • Megjelenítés
Itt a világ 10 leggazdagabb nője!
Putyin súlyos pénzügyi csapdába került: milliárdokat kell előteremtenie, különben összeomlik a rendszer
Putyin súlyos pénzügyi csapdába került: milliárdokat kell előteremtenie, különben összeomlik a rendszer

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök szűkülő időkerettel néz szembe az ukrajnai béketárgyalásokon, miközben Oroszország a háború finanszírozása miatt gyorsan növekvő költségvetési hiánnyal küzd - tudósított a Bloomberg.

A Kreml tisztviselői attól tartanak, hogy az idei állami kiadások ismét túllépik a tervezett szintet, ha tovább nőnek a háborúval kapcsolatos költségek. A források szerint a kormány akár 1,2 billió rubelnyi (mintegy 16 milliárd dollár) új bevételi forrást keres, hogy egyensúlyban tartsa egyik kulcsfontosságú költségvetési mutatóját.

Ez a tervezett, a GDP 1,6 százalékára rúgó hiányon felül további 0,5 százalékponttal emelné a deficitet.

Mindez akkor történik, amikor az energiahordozók exportjából származó bevételek csökkennek, miközben a rubel az elemzői várakozásoknál erősebb maradt.

A gazdasági feszültségek fokozódnak, miközben orosz és amerikai képviselők a 2022-ben indított nagyszabású invázió lezárásának lehetőségeit keresik. Vlagyimir Putyin azonban továbbra sem mutat készséget arra, hogy engedjen maximalista területi követeléseiből Kelet-Ukrajnában.

Vérbe fojtott tüntetések után szólalt meg az elnök: elmondta, kik felelősek a zavargásokért

Választási botrány: több mint száz embert tartóztattak le, mégis kihirdették az eredményt a Balkán puskaporos hordójában

Zárt ajtók mögött kéri Trumpot a Közel-Kelet legnagyobb kártyajátékosa: indítsa a bombázókat!

Moszkva alig lát esélyt áttörésre a béketárgyalásokon. Bár az orosz és az ukrán katonai küldöttségek egyeztetik egy esetleges tűzszünet végrehajtásának technikai részleteit, a területi viták rendezése politikai döntéseket igényel a legfelsőbb vezetés szintjén.

A területi kérdés "az egyetlen fennmaradó pont", amelyet még meg kell oldani

– mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a szenátusi képviselőknek. "Ez még mindig egy olyan híd, amelyet nem léptünk át."

Alekszandr Gabujev, a berlini Carnegie Oroszország és Eurázsia Központ igazgatója szerint az amerikai belpolitikai naptár is befolyásolhatja a Kreml számításait, mivel Donald Trump elnök figyelme egyre inkább a novemberi félidős kongresszusi választásokra irányul.

"A Trump által kínált feltételek a háború befejezésére a legjobb ajánlatot jelentik Putyin számára az elmúlt négy évben" – mondta.

Nem valószínű, hogy ilyen javaslatok korlátlan ideig lesznek napirenden, és ha Trump elveszíti az ellenőrzést a képviselőház felett – ami valószínű –, akkor az bármilyen lépését képes lesz akadályozni.

Oroszország költségvetési helyzete tovább romolhat, mivel az amerikai szankciók arra kényszerítik az orosz olajtermelőket, hogy az amúgy is gyenge nyersolajárakat még tovább csökkentsék. A 2026-os költségvetés 8,9 billió rubel olaj- és gázbevétellel számol, hordónként 59 dolláros Urals-nyersolajárral és 92,2 rubel/dollár árfolyammal. Az Urals jelenleg hordónként nagyjából 55 dolláron forog, a rubel pedig körülbelül 75-ös szinten áll a dollárral szemben. Ha ezek a szintek tartósan fennmaradnak, az olaj- és gázbevételek legfeljebb 6,75 billió rubelre rúgnának, ami csaknem 2,2 billió rubeles lyukat ütne a költségvetésen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

