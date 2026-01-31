Rejtélyes evakuációba kezdett az atomhatalom: katonai akcióról pusmognak – Tízezrek menekültek el

Több tízezer ember menekült el otthonából az elmúlt hetekben Pakisztán északnyugati részén, a Tirah-völgyben, miután a mecsetekből érkező figyelmeztetések egy közelgő, iszlamista fegyveresek elleni katonai műveletre hívták fel a figyelmet.

A helyiek elmondása szerint a mecsetek hangszóróiból napokon át olyan felhívások szóltak, amelyek arra kérték a családokat, hogy

hagyják el a térséget, mert hamarosan katonai művelet kezdődik a régióban.

A térség helyi tisztviselői névtelenséget kérve megerősítették, hogy családok ezrei hagyták el otthonaikat, és a közeli városokban folyamodtak segélyhez.

A Tirah-völgy régóta kényes biztonsági övezet, és a Tehrik-e-Talíbán Pakisztán nevű iszlamista fegyveres csoport egyik fellegvára. A szervezet számos támadást hajtott végre a pakisztáni biztonsági erők ellen.

A pakisztáni kormány hivatalosan sem evakuálást, sem tervezett hadműveletet nem jelentett be.

Hvadzsa Muhammed Aszif védelmi miniszter kedden cáfolta, hogy bármilyen művelet zajlana Tirahban, és a lakosság mozgását a zord téli időjárás okozta, szokásos szezonális vándorlásnak nevezte.

Egy névtelenséget kérő pakisztáni katonai forrás ezzel szemben azt mondta, hogy a kitelepítést hónapokig tartó egyeztetések előzték meg törzsi vezetőkkel, kerületi tisztviselőkkel és biztonsági hatóságokkal.

A lépést a völgyben működő fegyveresek miatt készítették elő, akik a polgári lakosság soraiban rejtőznek.

A forrás szerint a civileket arra ösztönözték, hogy ideiglenesen hagyják el a térséget a "célzott, hírszerzésen alapuló műveletek" idejére. Hozzátette: a hegyvidéki terep és a téli körülmények miatt nagyobb szabású offenzívára nem készültek.

Szohail Afridi, Hajber-Pahtunhva tartomány főminisztere a hét elején közölte, hogy tartományi kormányát nem vonták be a döntéshozatalba, a határozatok zárt ajtók mögött, a tartomány megkérdezése nélkül születtek. Elutasította a szövetségi kormány állítását is, miszerint a lakosok önként költöznek el a havazás miatt.

A lakosok szintén cáfolták, hogy a tél űzte volna el őket.

Senki nem a hideg miatt ment el. Itt minden évben havazik. Egész életünkben ott éltünk. Az emberek a bejelentések miatt mentek el."

– mondta Abdur Rahim helyi lakos, aki a hónap elején hagyta el faluját a figyelmeztetések hallatán.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Hussain Ali/Anadolu via Getty Images