  • Megjelenítés
Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg
Globál

Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg

Portfolio
Oroszország újraindította a finn határhoz közeli petrozavodszki katonai helyőrséget, amelyet a 44. hadtest új stratégiai központjává fejleszthetnek a műholdfelvételek szerint - írta meg az United24.

Oroszország újra életre kelti a finn határhoz közeli Petrozavodszkban található, évek óta elhagyatott katonai helyőrséget. A műholdfelvételek jelentős tereprendezési munkálatokat és frissen érkezett katonai felszerelést mutatnak azon a bázison, amely a 2000-es években nagyrészt kihasználatlanul állt.

A helyőrség újranyitásáról Finnország 2023-as NATO-csatlakozását követően született döntés. Finn katonai elemzők szerint a bázis a 44. hadtest stratégiai központjává válhat, amely

a fejlesztéseket követően akár 15 ezer katonát is befogadhat.

Jelenleg mintegy 2500–3000 orosz katona állomásozik a Karélia Köztársaság területén, többségük a Katonai Űrerőknél szolgál. A közeli Beszovec légibázison nagyjából 80 vadászgép található, köztük Szu–35Sz és régebbi Szu–27-es típusok. A régióban emellett több ezer, a szovjet korszakból származó páncélozott járművet, teherautót és tüzérségi rendszert is raktároznak.

Még több Globál

Robbanások rázták meg a renegát államot - Máris elkezdődött az amerikai beavatkozás?

Nagy bejelentést tett az orosz-ukrán háború tárgyalásairól Donald Trump embere

Megszólalt Vlagyimir Putyin egykori fontos szövetségese - Elmondta, milyen sors vár az orosz elnökre a háború után

A petrozavodszki bővítés részeként a Ribka kiképzőterületet is ismét használatba veszik. A műholdképeken új laktanyák építése, katonai járművek felvonultatása és a logisztikai infrastruktúra fejlesztése látható. A helyőrség egy rádiótechnikai ezrednek is otthont ad majd, amely körülbelül tíz radarállomást üzemeltet.

A karéliai tevékenységek mellett Oroszország a Murmanszk megyében fekvő Kandalakszában is új katonai települést épít. A tervek szerint több nagy épületet emelnek egy új tüzérségi és műszaki dandár számára, ami további

mintegy 2000 katonát jelent a Kola-félszigeten, kevesebb mint 150 kilométerre a finn határtól.

A regionális hatóságok megerősítették, hogy ezek a projektek közvetlenül a Kreml támogatásával valósulnak meg. Artur Parfencsikov, a Karélia Köztársaság vezetője hangsúlyozta, hogy a katonák érkezése fiatal családokat vonz a térségbe, és szélesebb körű polgári fejlődést indít el. Petrozavodszk polgármesteri hivatala a bővítést "hazafias kötelességnek" nevezte, és a nemzetbiztonsági prioritásokra hivatkozott.

2025 őszén nagy mennyiségű katonai felszerelést szállítottak a Karéliától délre fekvő Lugai helyőrségből az ukrajnai frontvonalakra. A lugai gépesített dandárt a beszámolók szerint teljes hadosztállyá bővítették, létszámát mintegy 8–10 ezer katonára emelve.

2025 szeptemberében Vlagyimir Putyin új fizikai akadályok építését rendelte el a finn határ mentén. Az építkezés Szvetogoroszk közelében kezdődött, Finnország NATO-csatlakozását követően.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül
Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről
Bejelentette Trump: megindultak a csapásmérő erők - Ez sokkal súlyosabb lesz, mint amit Venezuela kapott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility