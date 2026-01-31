Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg

Oroszország újra életre kelti a finn határhoz közeli Petrozavodszkban található, évek óta elhagyatott katonai helyőrséget. A műholdfelvételek jelentős tereprendezési munkálatokat és frissen érkezett katonai felszerelést mutatnak azon a bázison, amely a 2000-es években nagyrészt kihasználatlanul állt.
A helyőrség újranyitásáról Finnország 2023-as NATO-csatlakozását követően született döntés. Finn katonai elemzők szerint a bázis a 44. hadtest stratégiai központjává válhat, amely
a fejlesztéseket követően akár 15 ezer katonát is befogadhat.
Jelenleg mintegy 2500–3000 orosz katona állomásozik a Karélia Köztársaság területén, többségük a Katonai Űrerőknél szolgál. A közeli Beszovec légibázison nagyjából 80 vadászgép található, köztük Szu–35Sz és régebbi Szu–27-es típusok. A régióban emellett több ezer, a szovjet korszakból származó páncélozott járművet, teherautót és tüzérségi rendszert is raktároznak.
A petrozavodszki bővítés részeként a Ribka kiképzőterületet is ismét használatba veszik. A műholdképeken új laktanyák építése, katonai járművek felvonultatása és a logisztikai infrastruktúra fejlesztése látható. A helyőrség egy rádiótechnikai ezrednek is otthont ad majd, amely körülbelül tíz radarállomást üzemeltet.
A karéliai tevékenységek mellett Oroszország a Murmanszk megyében fekvő Kandalakszában is új katonai települést épít. A tervek szerint több nagy épületet emelnek egy új tüzérségi és műszaki dandár számára, ami további
mintegy 2000 katonát jelent a Kola-félszigeten, kevesebb mint 150 kilométerre a finn határtól.
A regionális hatóságok megerősítették, hogy ezek a projektek közvetlenül a Kreml támogatásával valósulnak meg. Artur Parfencsikov, a Karélia Köztársaság vezetője hangsúlyozta, hogy a katonák érkezése fiatal családokat vonz a térségbe, és szélesebb körű polgári fejlődést indít el. Petrozavodszk polgármesteri hivatala a bővítést "hazafias kötelességnek" nevezte, és a nemzetbiztonsági prioritásokra hivatkozott.
2025 őszén nagy mennyiségű katonai felszerelést szállítottak a Karéliától délre fekvő Lugai helyőrségből az ukrajnai frontvonalakra. A lugai gépesített dandárt a beszámolók szerint teljes hadosztállyá bővítették, létszámát mintegy 8–10 ezer katonára emelve.
2025 szeptemberében Vlagyimir Putyin új fizikai akadályok építését rendelte el a finn határ mentén. Az építkezés Szvetogoroszk közelében kezdődött, Finnország NATO-csatlakozását követően.
