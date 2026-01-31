Váratlanul egy igazi nagyágyú tűnt fel Orbán Viktor oldalán a Karmelitában

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökét és Ana Trišić Babić asszonyt, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét - közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor a boszniai Szerb Köztársaság elnökével tárgyalt. A tárgyalás témáját a közleményben nem részletezték.

Milorad Dodik és Ana Trišić Babić a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és az Országos Szerb Önkormányzat által szervezett Szent Száva-napi Bál alkalmából látogatott Magyarországra.

"Évszázadok óta a legjobb, mintaértékű kapcsolatot sikerült kialakítani a szerbek és a magyarok között" - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Budapesten, Szent Száva ünnepe alkalmából tartott eseményen. Az ünnepségen átadták a Szent Száva és Thököly Száva díjakat,

Milorad Dodik volt boszniai szerb elnök pedig a Magyarországi Szerbekért Érdemrendet vehette át.

Orbán a nap folyamán a Digitális Polgári Körök gyűlésén is részt vett a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán