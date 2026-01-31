Véres éjszaka után döbbenetes számok érkeztek: tucatnyi helyszínen csaptak le egyszerre a lázadók

Több mint 70-en meghaltak szombaton a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartományban a biztonsági erők és beludzs szakadár fegyveresek között kitört összecsapásokban.

A hivatalos tájékoztatás szerint a szeparatisták 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen, utóbbiak legkevesebb 10 tagja életét vesztette, többen pedig megsebesültek. A lázadók közül több mint ötvenen haltak meg, de az összecsapásoknak öt civil áldozata is van.

Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol négy rendőrt öltek meg, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek.

Sajtóforrások azt közölték, hogy a városban robbanásokat lehetett hallani, valamint hogy a támadások helyszíne közelében leállították a vasúti forgalmat, és felfüggesztették a mobilhálózati szolgáltatásokat.

Sehbaz Sarif kormányfő támogatásáról biztosította a hadsereget a terroristák elleni harcban.

A támadások elkövetőjeként a régió elszakadásáért küzdő Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.

Alig egy nappal korábban a pakisztáni hadsereg azt közölte, hogy 41 lázadót ölt meg Beludzsisztánban.

A tartomány évtizedek óta lázadások színhelye, és több beludzs szervezet is részt vesz benne. A szeparatisták ellenzik, hogy hazai, külföldi cégek kiaknázzák a térség természeti erőforrásait, valamint Iszlámábád szemére vetik, hogy a Beludzsisztánban létesített beruházásokból származó jövedelem az ország más térségeibe kerül.

A beludzsisztáni incidensekkel egy időben az ország északnyugati részén fekvő Hajbár-Pahtunhva tartományban több tízezer lakos elmenekült otthonából az utóbbi napokban, miután a mecsetekből hangosbemondón figyelmeztették őket arra, hogy a hadsereg offenzívát fog indítani a tartományi iszlamista csoportok ellen.

A pakisztáni kormány egyelőre nem tett bejelentést semmilyen evakuálásról vagy hadműveletről. Hvádzsa Mohammad Ászif védelmi miniszter tagadta, hogy a hadsereg akcióra készülne, és azt állította, hogy az emberek a kemény tél elől próbálnak biztonságosabb helyre eljutni.

Szohejl Afridi, Hajbár-Pahtunhva főminisztere a hét elején azt közölte, hogy a tartományi kormányt nem értesítették semmiféle hadműveletről.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images