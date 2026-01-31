Visszatért a tél Magyarországra - Havazás várható Budapesten is

Újra esett a hó Magyarországon

Az Időkép friss előrejelzése szerint hazánk időjárását egy ciklon alakítja, amely a hétvégi időjárásért is felelős. Hatása már pénteken is érezhető volt, amikor az ország számos pontján csapadékos, borongós idő uralkodott. A magasban fokozatosan lehűlő légtömegek miatt az esti, éjszakai órákban az Északi-középhegység térségében az addigi esőzés havazásba váltott át.

A folyamat következményeként a hegységben korábban kialakult hótakaró néhány centiméter friss hóval gyarapodott.

Emellett az alacsonyabban fekvő területeken és településeken is összefüggő fehér takaró alakulhatott ki ott is, ahol korábban nem volt számottevő mennyiségű hó.

Többfelé is havazás várható a hétvégén

Az Időkép friss előrejelzései szerint ma felhős, borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő várható hazánkban. Többfelé számíthatunk havazásra, havas esőre, illetve esőre is. Az éjszakai órákban többek között Budapesten is fagypont körüli hőmérséklet és havazás várható. A nap közbeni maximum hőmérséklet ma várhatóan 3 fok körül alakul.

A Weather on Maps előrejelzései szintén havazást valószínűsítenek.

A szemerkélő, gyengén hulló csapadék halmazállapota egyre inkább szilárd lesz, de síkvidéken lepelnél vastagabb "hótakaró" kialakulása nem valószínű

- írják a meteorológusok.

A felhős, párás idő várhatóan vasárnap is velünk marad, havazásra, havas esőre, helyenként esőre pedig ismét többfelé számítani lehet. A hajnali és reggeli órákban a keleti országrészben elszórtan ónos eső is eshet, egyes tájainkon pedig felélénkül az északi, északkeleti szél. A leghidegebb várhatóan északkeleten és az Északi-középhegységben lesz, éjszaka -8 és 1, vasárnap kora délután pedig -1 és 6 fok közti hőmérsékleteket mérhetünk.

