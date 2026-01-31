Zárt ajtók mögött kéri Trumpot a Közel-Kelet legnagyobb kártyajátékosa: indítsa a bombázókat!

Ez éles fordulat a szaúdi vezetés eddigi nyilvános kommunikációjához képest, amelyben mindeddig az eszkaláció elkerülését hangsúlyozták. Mohamed bin Szalmán trónörökös három hete még súlyos aggodalmának adott hangot Trumpnak; ez volt az egyik oka annak, hogy az amerikai elnök elhalasztotta a tervezett katonai csapást.

A trónörökös öccse és legközelebbi bizalmasa, Khalid bin Szalmán azért utazott Washingtonba, hogy egyeztessen az iráni helyzetről. Közben a régió egy esetleges amerikai katonai akcióra és Teherán ígérete szerinti "példátlan" válaszcsapásra készül.

Trump jelentős katonai erőt vont össze a Perzsa-öböl térségében. A Fehér Ház tisztviselői ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az elnök még nem hozott végleges döntést, és továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra. Jelenleg nincs érdemi, közvetlen tárgyalás az Egyesült Államok és Irán között. Amerikai tisztviselők szerint Teherán nem mutat hajlandóságot arra, hogy elfogadja Washington maximális követeléseit.

"Irán mindig kész tárgyalni. De hogy milyen megállapodást akar kötni, az más kérdés. Milyen egyezményt szeretne Irán, és mit fogadna el az Egyesült Államok? Erre jelenleg nem látunk választ" – mondta egy öbölbeli tisztviselő.

A szaúdi védelmi miniszter csütörtökön hosszú egyeztetést folytatott a Fehér Házban Marco Rubióval, Pete Hegseth védelmi miniszterrel, Steve Witkoff különmegbízottal és Dan Caine tábornokkal, a vezérkari főnökök egyesített bizottsága elnökével. A megbeszélés fő témája egy esetleges iráni csapás lehetősége volt.

Szaúd-Arábia nyilvánosan óvatos álláspontot képvisel. Mohamed bin Szalmán szerdán telefonon közölte az iráni elnökkel, hogy a királyság nem engedi, hogy légterét amerikai támadáshoz felhasználják. A szaúdi vezetés hivatalos közleményben hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja Irán szuverenitását, és diplomáciai megoldást keres.

A zárt ajtók mögött azonban más volt a hangnem. Khalid bin Szalmán egy pénteki, egyórás találkozón, amelyen mintegy tizenöt közel-keleti szakértő és öt zsidó szervezet képviselője vett részt, jóval nyíltabban fogalmazott. A források szerint kifejtette: szerinte Trumpnak cselekednie kell, miután hetekig fenyegetőzött. Ugyanakkor törekednie kell a regionális eszkaláció kockázatának mérséklésére is.

Ezen a ponton, ha ez nem történik meg, az csak felbátorítja a rezsimet

– mondta a miniszter a jelenlévők szerint.

Két forrás úgy értékelte, hogy Khalid bin Szalmán ezzel lényegében ugyanazt az üzenetet ismételte meg, amelyet a Fehér Házban is képviselt. A miniszter ugyanakkor elárulta, hogy a washingtoni tárgyalásból számára sem derült ki pontosan, mi a Trump-kormányzat stratégiája vagy szándéka Iránnal kapcsolatban.

Egy másik, pénteki tájékoztatón egy öbölbeli tisztviselő úgy fogalmazott: a régió "beragadt" helyzetben van, ahol egy amerikai csapás "rossz kimeneteleket" kockáztat, a tétlenség viszont azt jelentené, hogy "Irán megerősödve kerül ki ebből".

Három hete a szaúdi vezetés még szinte könyörgött Washingtonnak, hogy ne bombázza Iránt, és a regionális háború kockázatára figyelmeztetett. A fordulat egyik oka az lehet, hogy Rijádban arra a következtetésre jutottak:

Trump már eldöntötte, hogy csapást mér Iránra, és nem akarják azt a látszatot kelteni, mintha elleneznék a katonai fellépést.

A találkozón Khalid bin Szalmán azt is hangsúlyozta, hogy Szaúd-Arábia nem távolodik el Izraeltől, és nem közeledik a Muszlim Testvériséghez. Visszautasította a résztvevők aggályait azzal kapcsolatban, hogy a szaúdi sajtóban és a közösségi médiában erősödött az Izrael-ellenes hangulat.

"Többször is azt mondta, hogy ez nonszensz. Minél többször ismételte, annál kevésbé hangzott meggyőzően" – jegyezte meg az egyik résztvevő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images