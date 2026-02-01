  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre
Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Portfolio
Steve Witkoff szerint szombaton Floridában „konstruktív” tárgyalást folytattak az orosz különmegbízott Kirill Dmitrijevvel az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai közvetítés részeként, de részleteket nem közöltek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelezte: a háromoldalú béketárgyalások jövő hét szerdán és csütörtökön folytatódnak majd Abu-Dzabiban. Közben orosz dróntámadásban két ember meghalt Dnyipróban, és nagy áramkimaradások bénítottak meg több ukrán várost, illetve Moldova egy részét; a hatóságok ezt egy Ukrajna–Moldova távvezetékhibával magyarázták, a következő napokban pedig extrém hideget várnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.
Megszólalt Kijev a Starlinkről

Az ukrán kormány annak a rendszerszintű biztosításán dolgozik, hogy csak Ukrajna területén működhessenek a Starlink internetes terminálok - mondta vasárnap Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter.

Fedorov szerint az engedély nélkül alkalmazott terminálokat le fogják tiltani. Kijev korábban közölte: együttműködik Elon Musk SpaceX nevű vállalatával, hogy megakadályozzák Oroszországot a Starlink drónirányításra való használatában.

(Reuters)

Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások sorsáról: Ukrajna újból leül Oroszországgal

Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország jövő hét szerdán és csütörtökön, azaz február 4-én és 5-én újabb béketárgyalási fordulót tart Abu-Dzabiban - jelentette be vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyiv Independent tudosítása alapján.

Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások sorsáról: Ukrajna újból leül Oroszországgal
Két falut foglaltak el az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy katonai erői ellenőrzésük alá vonták Zelene falut Ukrajna harkivi régiójában és Sukhetske települést a donyecki régióban – jelentette a TASS hírügynökség.

Azt is közölte, hogy az orosz erők megsemmisítették az ukrán hadsereg érdekeit szolgáló közlekedési infrastruktúra létesítményeit.

Ukrán elnök: Oroszország bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani a városok közötti összeköttetést

Oroszország drónokkal, irányított bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani az ukrán városok és települések közötti logisztikát és összeköttetést – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ukrán elnök: Oroszország bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani a városok közötti összeköttetést
Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt

Elon Musk szerint eredményesek voltak a SpaceX intézkedései a Starlink jogosulatlan orosz használatának visszaszorítására, és jelezte: kész további lépéseket tenni, ha szükséges.

Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt
Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom

Az Egyesült Államok arról tájékoztatta Indiát, hogy hamarosan ismét vásárolhat venezuelai kőolajat, ami segíthet kiváltani az orosz importot – közölte három, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek. Washington tavaly még vámokkal fenyegette Indiát a venezuelai olajvásárlások miatt.

Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom
ORFK: több mint 4100-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 4117-en léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 19 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

(MTI)

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat esti videós üzenetében közölte, hogy a jövő hétre készülnek béketárgyalásokra, amelynek megfelelően valószínűleg a holnapi tárgyalási kör elmarad. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. A nap folyamán műszaki hiba miatt összeomlott Ukrajna (és Moldova) áramellátó-rendszere: Kijevben és több nagyvárosban megszűnt az áramellátás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

