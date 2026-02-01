Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Megszólalt Kijev a Starlinkről
Az ukrán kormány annak a rendszerszintű biztosításán dolgozik, hogy csak Ukrajna területén működhessenek a Starlink internetes terminálok - mondta vasárnap Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter.
Fedorov szerint az engedély nélkül alkalmazott terminálokat le fogják tiltani. Kijev korábban közölte: együttműködik Elon Musk SpaceX nevű vállalatával, hogy megakadályozzák Oroszországot a Starlink drónirányításra való használatában.
(Reuters)
Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások sorsáról: Ukrajna újból leül Oroszországgal
Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország jövő hét szerdán és csütörtökön, azaz február 4-én és 5-én újabb béketárgyalási fordulót tart Abu-Dzabiban - jelentette be vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyiv Independent tudosítása alapján.
Két falut foglaltak el az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy katonai erői ellenőrzésük alá vonták Zelene falut Ukrajna harkivi régiójában és Sukhetske települést a donyecki régióban – jelentette a TASS hírügynökség.
Azt is közölte, hogy az orosz erők megsemmisítették az ukrán hadsereg érdekeit szolgáló közlekedési infrastruktúra létesítményeit.
Ukrán elnök: Oroszország bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani a városok közötti összeköttetést
Oroszország drónokkal, irányított bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani az ukrán városok és települések közötti logisztikát és összeköttetést – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt
Elon Musk szerint eredményesek voltak a SpaceX intézkedései a Starlink jogosulatlan orosz használatának visszaszorítására, és jelezte: kész további lépéseket tenni, ha szükséges.
Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom
Az Egyesült Államok arról tájékoztatta Indiát, hogy hamarosan ismét vásárolhat venezuelai kőolajat, ami segíthet kiváltani az orosz importot – közölte három, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek. Washington tavaly még vámokkal fenyegette Indiát a venezuelai olajvásárlások miatt.
ORFK: több mint 4100-an érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 4117-en léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 19 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
(MTI)
