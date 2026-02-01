Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Az ukrán kormány annak a rendszerszintű biztosításán dolgozik, hogy csak Ukrajna területén működhessenek a Starlink internetes terminálok - mondta vasárnap Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter.

Fedorov szerint az engedély nélkül alkalmazott terminálokat le fogják tiltani. Kijev korábban közölte: együttműködik Elon Musk SpaceX nevű vállalatával, hogy megakadályozzák Oroszországot a Starlink drónirányításra való használatában.

(Reuters)