  • Megjelenítés
Gőzerővel zajlanak a béketárgyalások - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre
Globál

Gőzerővel zajlanak a béketárgyalások - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Portfolio
Steve Witkoff szerint szombaton Floridában „konstruktív” tárgyalást folytattak az orosz különmegbízott Kirill Dmitrievvel az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai közvetítés részeként, de részleteket nem közöltek. Másnapra újabb ukrán–orosz egyeztetést terveztek Abu Dhabiban a tűzszüneti tervről, miközben Volodymyr Zelenskyy jelezte: készen állnak, de a következő találkozók időpontjáról még az Egyesült Államoktól várnak jelzést, és a területi kérdés továbbra is a fő akadály. Közben orosz dróntámadásban két ember meghalt Dniproban, és nagy áramkimaradások bénítottak meg több ukrán várost, illetve Moldova egy részét; a hatóságok ezt egy Ukrajna–Moldova távvezetékhibával magyarázták, a következő napokban pedig extrém hideget várnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.
Megosztás

ORFK: több mint 4100-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 4117-en léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 19 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

(MTI)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Megosztás

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat esti videós üzenetében közölte, hogy a jövő hétre készülnek béketárgyalásokra, amelynek megfelelően valószínűleg a holnapi tárgyalási kör elmarad. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. A nap folyamán műszaki hiba miatt összeomlott Ukrajna (és Moldova) áramellátó-rendszere: Kijevben és több nagyvárosban megszűnt az áramellátás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Tovább a cikkhez
Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos vádak láttak napvilágot: Trump nyakig benne lehet a legnagyobb amerikai botrányban
Orbán Viktor kemény üzenetet küldött: Ez szemenszedett hazugság
Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility