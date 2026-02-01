Gőzerővel zajlanak a béketárgyalások - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Portfolio 2026. február 01. 08:10

Steve Witkoff szerint szombaton Floridában „konstruktív” tárgyalást folytattak az orosz különmegbízott Kirill Dmitrievvel az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai közvetítés részeként, de részleteket nem közöltek. Másnapra újabb ukrán–orosz egyeztetést terveztek Abu Dhabiban a tűzszüneti tervről, miközben Volodymyr Zelenskyy jelezte: készen állnak, de a következő találkozók időpontjáról még az Egyesült Államoktól várnak jelzést, és a területi kérdés továbbra is a fő akadály. Közben orosz dróntámadásban két ember meghalt Dniproban, és nagy áramkimaradások bénítottak meg több ukrán várost, illetve Moldova egy részét; a hatóságok ezt egy Ukrajna–Moldova távvezetékhibával magyarázták, a következő napokban pedig extrém hideget várnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.